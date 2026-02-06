Κικίλιας για Χίο: Δεν προκύπτει pushback - Τι απάντησε για τη μη ενεργοποίηση της θερμικής κάμερας

Αρνήθηκε τις κατηγορίες περί επιχείρησης pushback από το Λιμενικό Σώμα στο πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο, ο Βασίλης Κικίλιας. Απαντώντας στις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, κατά τη μαραθώνια ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής για τις συνθήκες της τραγωδίας, ο υπουργός Ναυτιλίας τόνισε πως μέχρι στιγμής «δεν προκύπτει καμία τέτοια ενέργεια, απωθήσεις ή pushback, αλλά προκύπτει αλλαγή πορείας του σκάφους του διακινητή που προξένησε τη σύγκρουση», σημειώνοντας σε κάθε περίπτωση πως η ΕΔΕ και οι δικαστικές Αρχές θα διερευνήσουν κάθε στοιχείο. Ο ίδιος τόνισε πως επίσης μέχρι στιγμής δεν προκύπτει απόκλιση από το επιχειρησιακό σχέδιο και πως τηρήθηκαν οι κανόνες εμπλοκής.



Απαντώντας στα ερωτήματα για τις συνθήκες της σύγκρουσης ανέφερε: «Έχει ήδη συλληφθεί ο διακινητής. Είναι πολύ αυστηρές οι ποινές για τους διακινητές, πολλές φορές είναι ισόβια. Μην παραξενεύεστε εάν πλησιάζοντας το σκάφος του Λιμενικού, θα κάνουν το οτιδήποτε οι διακινητές για να μην πιαστούν. Έχουμε δει να ρίχνουν σκάφος προς το Λιμενικό, να φεύγουν με ταχύτητα στην ξηρά, να πετάνε ανθρώπους στη θάλασσα», σημείωσε.

«Και να ήταν ενεργοποιημένη η θερμική κάμερα, δεν θα μας διαφώτιζε»

Ο Βασίλης Κικίλιας απάντησε και στις αιτιάσεις για τη μη ενεργοποίηση της θερμικής κάμερας του σκάφους του Λιμενικού. Επικαλούμενος τον κυβερνήτη, ο υπουργός εξήγησε πως επέλεξε να μην την ενεργοποιήσει καθώς ο στόχος είχε δηλωθεί ήδη από χερσαία κάμερα. «Ήξερε που πήγαινε, δεν κρίθηκε αναγκαία για αναγνώριση. Η κάμερα είναι θερμική, υπέρυθρη και μακρινών αποστάσεων. Και ενεργοποιημένη να ήταν δεν θα είχε ευκρινές υλικό. Εστιάζει σε μακρινούς στόχους με θερμική καταγραφή. Είναι θερμική μη προορισμένη για καταγραφή συμβάντων πρόσκρουσης. Και να ήταν ενεργοποιημένη δεν θα μας διαφώτιζε. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ΕΔΕ», όπως εξήγησε.



Αναφορικώς δε με τις αιχμές που υπήρξαν σε σχέση με τις φωτογραφίες του πλωτού του Λιμενικού μετά το τραγικό συμβάν, ανέφερε πως η ηγεσία του Λιμενικού τον ενημέρωσε ότι «η πρόσκρουση ενός φουσκωτού με το πλωτό, δεν χρειαζόταν να προξενήσει σοβαρές ζημιές. Πραγματογνώμονας δεν είμαι, εν αντιθέσει με κάποιους από εσάς που είστε δικαστές, ερευνητές, κτλ θα περιμένω να δω τι θα πει η Δικαιοσύνη και η ΕΔΕ», ανέφερε.

Η απάντηση στις καταγγελίες Ηλιόπουλου

Ο υπουργός απάντησε και στις βαριές καταγγελίες του Νάσου Ηλιόπουλου της Νέας Αριστεράς. «Είπατε πως δεν έχουμε ευαισθησίες και ανθρωπισμό. Αυτό είναι ντροπή. Ήμουν υπουργός Υγείας και Πολιτικής Προστασίας, σώσαμε χιλιάδες ζωές», ανέφερε, συνιστώντας «εγκράτεια» στον βουλευτή.



Με αιχμηρό τρόπο, ο Βασίλης Κικίλιας έβαλε στο στόχαστρό του τον Νάσο Ηλιόπουλο λέγοντάς του: «Μας είπατε πως μιλήσατε με κάποιον μεταφραστή, με κάποια θύματα του δυστυχήματος. Πηγαίνετε στον εισαγγελέα αυτά που είπατε. Και ότι με αυτό τεκμαίρεται ότι το σκάφος του Λιμενικού πέρασε από πάνω από το σκάφος του διακινητή. Εσείς είστε πραγματογνώμονας, δικαστής και ερευνητής. Επεμβαίνετε σε μια προσπάθεια διάσωσης και νοσηλείας. Μπαίνουμε στο νοσοκομείο, πιάνουμε ένα μεταφραστή, ρωτάμε έναν ασθενή και τεκμαίρουμε τι έχει συμβεί και αρχίζουμε να κατηγορούμε», σημείωσε, λέγοντας πως αυτό δεν συνιστά «σοβαρή» και «υπεύθυνη» στάση.

Αλληλοκατηγορίες και υψηλοί τόνοι

Νωρίτερα, ευθεία επίθεση στην αντιπολίτευση η οποία, όπως υποστήριξε, «κάνει μεγάλη ζημιά» με τον «ριζοσπαστισμό χωρίς στοιχεία» εξαπέλυσε ο «γαλάζιος» Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Όσοι πολιτεύτηκαν με την μικρή Μαρία στον Έβρο, σήμερα σταυρώνετε το Λιμενικό. Στήσατε το πανηγύρι με τη μικρή Μαρία και τώρα τι κάνετε;», είπε απευθυνόμενος προς τα έδρανα της Αριστεράς.



«Τι κάνουμε;» ρώτησε τότε ο Νίκος Παππάς. «Ξέρετε πολύ καλά τι κάνετε! Την προχειρότητα και τη δημαγωγία σας θα την χρησιμοποιήσουν κάποιοι σε διεθνές επίπεδο!», απάντησε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Με τον ακραίο λαϊκίστικό ριζοσπαστικό αφήγημα σας είστε ικανοί για τα πάντα», συνέχισε ο βουλευτής της ΝΔ με τον Θοδωρή Δρίτσα της Νέας Αριστεράς να σηκώνεται όρθιος και να διαμαρτύρεται εντόνως. Απαντώντας, ο Νίκος Παππάς κάλεσε τον Βασίλη Κικίλια «να μην υιοθετήσει το ύφος του Μαρκόπουλου». «Όποιος δε θέλει να φανεί η αλήθεια, κάνει δίκη προθέσεων», σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.



Λίγα λεπτά αργότερα σημειώθηκε νέο επεισόδιο, αυτή τη φορά ανάμεσα στην πρόεδρο της επιτροπής Φωτεινή Αραμπατζή και τη Σία Αναγνωστοπούλου της Νέας Αριστεράς όταν η τελευταία, απευθυνόμενη προς την κυβέρνηση, μίλησε για «εκφασισμό». «Παρακαλώ να ανακαλέσετε, θα διαγραφούν από τα πρακτικά», είπε η «γαλάζια» πρόεδρος, ωστόσο η βουλευτής της Νέας Αριστεράς επέμεινε, λέγοντας «δεν θα μου πείτε τι επιτρέπεται και τι όχι». «Καθίστε κάτω. Εμένα δεν θα μου κουνάτε το χέρι εσείς οι έμπλεοι δημοκρατικότητας!», ανέφερε τότε η Φωτεινή Αραμπατζή.