Τσίπρας για Χίο: Τάφος ξανά το Αιγαίο για «ανώνυμους απελπισμένους» - Καμία συγκάλυψη

Με μια αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο, που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους. Ο πρώην πρωθυπουργός κάνει λόγο για ακόμη μία τραγωδία στο Αιγαίο, το οποίο, όπως σημειώνει, «γίνεται ξανά τάφος για ανώνυμους απελπισμένους που αναζητούν ασφάλεια και ένα καλύτερο μέλλον».



Ο Αλέξης Τσίπρας ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και ειδικότερα στον αρμόδιο υπουργό, τον οποίο κατηγορεί ότι αποδίδει ευθύνες αποκλειστικά στους διακινητές πριν ακόμη ολοκληρωθεί οποιαδήποτε έρευνα για τα αίτια του ναυαγίου. Παράλληλα, συνδέει τη σημερινή τραγωδία με τον τρόπο διαχείρισης του πολύνεκρου ναυαγίου στην Πύλο, αφήνοντας αιχμές για επαναλαμβανόμενες πρακτικές συσκότισης.



Στην ανάρτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται σε «πολιτικές συγκάλυψης στις οποίες ειδικεύεται η σημερινή κυβέρνηση», τονίζοντας ότι η κοινωνία απαιτεί πλήρη διαφάνεια και απόδοση ευθυνών. «Μία είναι σήμερα η καθολική απαίτηση: καμιά συγκάλυψη», καταλήγει, ζητώντας να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες της τραγωδίας.