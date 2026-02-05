Νέα «μετωπική» Πλεύρη - Ζωής στην Ολομέλεια, με φόντο το δυστύχημα στη Χίο

Πολλαπλές εστίες έντασης «πυροδοτήθηκαν» στην Ολομέλεια, με τον Θάνο Πλεύρη να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση με φόντο το δυστύχημα στη Χίο, ενώ απάντησε και στους προσωπικούς χαρακτηρισμούς που εκτοξεύθηκαν εναντίον του.



Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον αποκάλεσε «ρατσιστή», ενώ ο βουλευτής της Αλέξανδρος Καζαμίας «ακροδεξιό» και «φασίζων», κατηγορώντας τον πως «υποστήριξε τα φοβερά που έγραψε ο πατέρας του στο βιβλίο για το Ολοκαύτωμα στο όνομα της ελευθερίας του λόγου».

«Εσείς αποδεχόσασταν τα εγκλήματα του βιαστή που υπερασπιστήκατε;»

Απαντώντας, ο Θάνος Πλεύρης κατήγγειλε πως η οικογενειακή ευθύνη, η οποία αναπτύσσεται από την Πλεύση Ελευθερίας, είναι η βασική αρχή του φασισμού. «Είπατε πως είμαι φασίστας. Φασίζων. Πράγματι, εγώ υπερασπίστηκα τον πατέρα μου ως δικηγόρος. Ο δικηγόρος είναι προέκταση του πελάτη του; Εσείς αποδεχόσασταν τα εγκλήματα του βιαστή που υπερασπίστηκατε;», ρώτησε ο υπουργός την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, τονίζοντας πως μετά από 20 χρόνια στην πολιτική «μπορώ να κρίνομαι για αυτά που έχω κάνει εγώ. Όσοι δυσκολεύονται, επικαλούνται τον πατέρα μου. Έχω διαχωρίσει αυτά τα δυο», όπως είπε.

«Ακόμη και τον…Θεμιστοκλή θα κατηγορούσατε για push back»

Την ίδια στιγμή, απαντώντας στις επικρίσεις αναφορικώς με την τραγωδία στη Χίο, ο Θάνος Πλεύρης - απευθυνόμενος κυρίως στα έδρανα της Νέας Αριστεράς - προσέφερε μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία και συγκεκριμένα στη... Ναυμαχία της Σαλαμίνας.

«Μου δίνετε την εντύπωση πως και στο 480 π.Χ. να ήμασταν, θα κατηγορούσατε τον… Θεμιστοκλή για push back. Προφανώς εγώ πιστεύω αυτά που λέει το Λιμενικό», όπως επέμεινε. Αναφέρθηκε μάλιστα εκ νέου στη δράση των ΜΚΟ, σχολιάζοντας πως συνιστά παρέμβαση στην εν εξελίξει έρευνα «να εμφανίζονται κάποιοι ως διερμηνείς και να παίρνουν καταθέσεις».



Νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε όχι μόνο στον Θάνο Πλεύρη, αλλά και στον «γαλάζιο» εισηγητή Βασίλη Υψηλάντη, με τον οποίο αντήλλαξε κατηγορίες περί «χυδαιότητας». «Εσείς εκθρέψατε τη Χρυσή Αυγή. Εσείς είστε αγκαζέ με τους Φλώρους και τους Σπαρτιάτες», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τη ΝΔ, ενώ νωρίτερα ο Βασίλης Υψηλάντης είχε καταγγείλει: «Εσείς συνεργαστήκατε με τη Χρυσή Αυγή. Αφήστε την καραμέλα. Συνεχίστε μόνοι σας το θέατρο».

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση

Σημειωτέον πως η αντιπολίτευση καταψήφισε άπασα επί της αρχής του το νομοσχέδιο Πλεύρη για τη νόμιμη μετανάστευση, ωστόσο αρκετές επιμέρους διατάξεις στηρίχθηκαν από κόμματα της αντιπολίτευσης.