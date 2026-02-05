Μητσοτάκης στο Foreign Policy: «Μια η διαφορά μας με την Τουρκία, περιμένω πλήρη έρευνα για τη Χίο»

Στα ελληνοτουρκικά και στο επικείμενο ταξίδι του στην Άγκυρα, στις 11 Φεβρουαρίου, για τη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, μιλώντας στο περιοδικό «Foreign Policy».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως η Ελλάδα έχει μία και μόνο διαφορά με την Τουρκία, ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, επισημαίνοντας πως ακόμα και δεν μπορεί να λυθεί αυτή, οι δυο χώρες μπορούν να έχουν μια λειτουργική σχέση.

«Δεν βλέπω σοβαρό κίνδυνο κλιμάκωσης, είμαστε και οι δύο έμπειροι, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν αρκετές εντάσεις στην περιοχή δεν θέλουμε να προσθέσουμε ακόμη μία» είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στην πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως δεν θα είναι οι διακινητές εκείνοι που θα αποφασίζουν το ποιος θα μπαίνει στη χώρα. «Περιμένω μια πλήρη έρευνα για το περιστατικό, η πολιτική μας είναι αυστηρή στην παράνομη μετανάστευση αλλά θέλουμε να διευκολύνουμε τη νόμιμη» συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Πιστεύουμε στο Διεθνές Δίκαιο αλλά δεν είμαστε αφελείς, πρέπει να γίνουμε ισχυρότεροι στην άμυνα και στην οικονομία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ τόνισε πως η Ελλάδα έχει μια στρατηγική και προνομιακή σχέση με τις ΗΠΑ.







