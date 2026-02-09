«Στόχος η συνεργασία»: Tουρκικές διπλωματικές πηγές στον FLASH για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν

Με ιδιαίτερη προσμονή περιμένουν στην Τουρκία, την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Τουρκικές διπλωματικές πηγές τονίζουν στον FLASH ότι στόχος είναι η συνεργασία στους τομείς της θετικής ατζέντας στη βάση της Διακήρυξης των Αθηνών.

Στην Άγκυρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 6ο ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες.

Τουρκικές διπλωματικές πηγές τονίζουν στον FLASH ότι τέτοιου είδους συναντήσεις θεωρούνται «απολύτως φυσιολογικές» για δύο γειτονικές χώρες, με τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας να τελεί υπό τη συμπροεδρία του Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι στη συνάντηση, με τη συμμετοχή αρμόδιων υπουργών, αναμένεται να εξεταστούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σε όλες τους τις διαστάσεις, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας, στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών για Φιλικές Σχέσεις και Σχέσεις Καλής Γειτονίας, που υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με τις τουρκικές διπλωματικές πηγές, στο τραπέζι των συζητήσεων θα βρεθούν τόσο τα διμερή ζητήματα όσο και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και σε διεθνές επίπεδο, ενώ στο περιθώριο της συνάντησης προβλέπεται και η υπογραφή κειμένων στο πλαίσιο της λεγόμενης «Θετικής Ατζέντας».