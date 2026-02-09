Τουρκική προκλητικότητα πριν τη συνάντηση Ερντογάν - Μητσοτάκη: Ο Φιντάν κατηγορεί Ελλάδα και Δένδια

«Αιχμές» κατά του ελληνικού πολιτικού συστήματος και του Νίκου Δένδια, άφησε για άλλη μια φορά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μιλώντας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ενόψει της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα.



Μιλώντας στο CNN Türk, ο Φιντάν δήλωσε ότι πιστεύει ειλικρινά πως ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης «έχουν τόσο την πρόθεση όσο και την ικανότητα» να προχωρήσουν την ελληνοτουρκική προσέγγιση και να αναζητήσουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα.



Ωστόσο, όπως τόνισε, το βασικό εμπόδιο δεν βρίσκεται στο επίπεδο της ηγεσίας αλλά στο εσωτερικό πολιτικό περιβάλλον της Ελλάδας. «Υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, υπάρχει το ακροατήριο στο οποίο απευθύνονται και υπάρχει πολιτικός ανταγωνισμός που δεν δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την επίλυση τέτοιων στρατηγικών ζητημάτων», ανέφερε, κάνοντας ευθεία αναφορά στον Νίκο Δένδια, μετά από σχετική ερώτηση Τούρκου δημοσιογράφου.



Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, οι Έλληνες ηγέτες βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωποι με ένα δίλημμα: την επίλυση ενός ιστορικού προβλήματος από τη μία και το πολιτικό κόστος από την άλλη. «Η ηγεσία απαιτεί την ανάληψη αυτού του κόστους», σημείωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες στην Ελλάδα λειτουργούν ανασταλτικά στη λήψη τολμηρών αποφάσεων.

Ένα κομμάτι της συνέντευξης Φιντάν στο CNN Turk:





Ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία έχει καταθέσει «δημιουργικές και προοδευτικές προτάσεις» προς την ελληνική πλευρά, τόσο σε διμερείς επαφές όσο και σε άτυπες διεθνείς συναντήσεις, επισημαίνοντας ότι αυτές οι κινήσεις συνιστούν έμπρακτη δήλωση προθέσεων από την Άγκυρα.



Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας αποκάλυψε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα θέσει στον Κυριάκο Μητσότακη το θέμα της αναθεώρησης της τελωνειακής Ένωσης με την Ευρώπη.

Να σημειωθεί ότι δηλώσεις σε υψηλούς τόνους για την Ελλάδα έκανε νωρίτερα σήμερα και ο Ομέρ Τσελίκ, εξαπολύοντας αιχμές εναντίον του Νίκου Δένδια, 48 ώρες πριν την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.