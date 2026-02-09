Ο Τσελίκ προκαλεί πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν για αποστρατικοποίηση νησιών και Δένδια

Θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου έθεσε ο Ομέρ Τσελίκ, εξαπολύοντας αιχμές εναντίον του Νίκου Δένδια, 48 ώρες πριν την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

«Εμείς πάντοτε λέμε ότι όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν στο τραπέζι του διαλόγου. Όμως κατά καιρούς εμφανίζονται ειδήσεις για τον εξοπλισμό νησιών που θα έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα ή ακραίες δηλώσεις Ελλήνων κυβερνητικών αξιωματούχων όπως ο Δένδιας που στοχοποιούν την Τουρκία. Όλα αυτά παράγουν αρνητικά αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του AKP.

Παράλληλα ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι μετατρέπει τα ζητήματα της σε προβλήματα της Ε.Ε.

«Η Ελλάδα προσπαθεί εδώ και καιρό να μετατρέψει τα δικά της ζητήματα σε προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, δυστυχώς, η ΕΕ έχει παρασυρθεί σε αυτή τη λογική. Ωστόσο, μετά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας έγινε σαφές ότι αυτή η στάση δεν προσφέρει τίποτα ούτε στην ευρωπαϊκή ασφάλεια ούτε στο μέλλον της Ευρώπης».

Και συνέχισε λέγοντας ότι, ο «δρόμος είναι η επίλυση των ζητημάτων μέσω της διπλωματίας. Η απειλή προς την Τουρκία δεν έχει καμία αξία, δεν μπορεί καν να χαρακτηριστεί σοβαρή».



Ο Ομέρ Τσελίκ αναφερόμενος στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, τη χαρακτήρισε ως ευκαιρία ενίσχυσης της διπλωματικής δυναμικής ανάμεσα στις δύο χώρες, σημειώνοντας ωστόσο ότι πρέπει να αποφεύγονται οι πρωτοβουλίες στην Ανατολική Μεσόγειο που πλήττουν τα συμφέροντα της Τουρκίας.

«Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού αποτελεί μια καλή ευκαιρία για την ενίσχυση της διπλωματικής δυναμικής και την επίλυση προβλημάτων μέσω διαλόγου. Η διεύρυνση της διπλωματίας μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας είναι προς όφελος όλων.

Στόχος είναι να λειτουργήσουν καλύτερα οι μηχανισμοί που δεν αποδίδουν και να ενισχυθούν εκείνοι που ήδη λειτουργούν.

Ο Πρόεδρός μας και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας γνωρίζονται εδώ και πολλά χρόνια, κάτι που μπορεί να συμβάλει θετικά.

Η Τουρκία διαθέτει τη διπλωματική ικανότητα να παράγει λύσεις. Θέλουμε το Αιγαίο να μην είναι πεδίο σύγκρουσης αλλά θάλασσα ειρήνης.

Στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να αποφεύγονται πρωτοβουλίες που πλήττουν τα συμφέροντα της Τουρκίας και της "ΤΔΒΚ"».