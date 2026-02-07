Μητσοτάκης-Ερντογάν: Ποιοι υπουργοί ετοιμάζουν βαλίτσες για την Άγκυρα

Ραντεβού, που θα δώσει τον τόνο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τους επόμενους μήνες είναι αυτό της ερχόμενης Τετάρτης στην Άγκυρα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο του 6ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος – Τουρκίας.

Μολονότι οι συνθήκες – εξωτερικές και εσωτερικές – δεν ευνοούν μία ουσιαστική συζήτηση για τον πυρήνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, δηλαδή την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδας, το διακύβευμα δεν είναι καθόλου αδιάφορο, ιδίως σε μία περίοδο ραγδαίων ανακατατάξεων σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Όπως σας ενημέρωσε από χθες ο FLASH, η ελληνική κυβέρνηση προσδοκά στην εμπέδωση μιας λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία, κατά την οποία οι ενεργοί δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών θα αυξηθούν, προκειμένου οι εντάσεις να μειώνονται και να μην κλιμακώνονται σε κρίσεις.

Επιπλέον, η διατήρηση των ήρεμων νερών είναι καθοριστική, καθώς Αθήνα και Άγκυρα επιδιώκουν να εκπέμψουν το μήνυμα ότι μπορούν να συνομιλούν απ ευθείας και να διαχειρίζονται τα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος χωρίς να απαιτείται μεσολάβηση τρίτων ή πολύ περισσότερο επιδιαιτησία. «Τα ελληνοτουρκικά δεν θα είναι ακόμη μία πηγή αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή» σημείωσε με νόημα ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη, που παρεχώρησε στο περιοδικό Foreign Policy.

Ποιοι υπουργοί ετοιμάζουν βαλίτσες για Άγκυρα

Πέραν των διμερών σχέσεων, οι δύο άνδρες αναμένεται να συζητήσουν για τις πολύ σοβαρές περιφερειακές εξελίξεις, προεξάρχοντος του Μεσανατολικού στο οποίο, πάντως, Αθήνα και Άγκυρα έχουν διαφορετικές έως και αποκλίνουσες προσεγγίσεις.

Οι δύο άνδρες θα συναντηθούν παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν και των διπλωματικών συμβούλων, Μίλτωνα Νικολαίδη και Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι. Αν και ο κατάλογος των Υπουργών, που θα συμμετάσχουν στο ΑΣΣ οριστικοποιείται τις επόμενες ώρες, πληροφορίες του FLASH αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό να ταξιδέψουν για την τουρκική πρωτεύουσα οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας και Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Επίσης, στην ατζέντα του ΑΣΣ περιλαμβάνονται θέματα, που άπτονται του Περιβάλλοντος, του Τουρισμού και του Πολιτισμού. Με μεγάλο ενδιαφέρον, εξάλλου, αναμένονται οι δηλώσεις των δύο ηγετών, που θα κλείσουν τις εργασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος – Τουρκίας.