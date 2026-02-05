Στις 11 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο του έκτου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, όπως είχε αποκαλύψει το Flash.gr πριν από μία εβδομάδα.



Το αναλυτικό πρόγραμμα και η ατζέντα θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως είπε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προσθέτοντας:



«Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το Διεθνές Δίκαιο και χωρίς καμία απολύτως διάθεση υποχώρησης. Τονίζουμε, για μια ακόμη φορά, ότι με την Τουρκία έχουμε μια και μόνη διαφορά τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ότι ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών».

Σημειώνεται πως λίγη ώρα νωρίτερα πηγές από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας είχαν σπεύσει να σχολιάσουν αιχμηρά τις πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στα ελληνοτουρκικά και στο αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας στα ναυτικά μίλια.

«Οι μονομερείς ενέργειες, οι ισχυρισμοί και οι δηλώσεις της Ελλάδας , οι οποίες αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς, είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες. Αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας. Σύμφωνα με την έννοια της « Γαλάζιας Πατρίδας» , οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν το καθήκον τους με αποφασιστικότητα και αποφασιστικότητα να προστατεύουν όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους» ανέφερα, μεταξύ άλλων, οι ίδιες πηγές.