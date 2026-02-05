Μαρινάκης για Τσίπρα: «Ήταν ο πρωθυπουργός της Μόριας και της Ειδομένης»

«Πρωθυπουργό της Μόριας και της Ειδομένης» χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος σχολιάζοντας τη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού σχετικά με την τραγωδία στη Χίο.

«Καταρχάς, θα συμφωνήσω σε ένα σημείο με τον κύριο Τσίπρα, πριν πάω στα σημεία τα οποία διαφωνώ, ότι μιλάμε για απελπισμένους ανθρώπους. Είναι απόλυτη τραγωδία. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπήκαν σε αυτό το πολύ μικρό, για να χωρέσουν τόσοι άνθρωποι σκάφος, με αισθήματα χαράς και έτσι ευχάριστα συναισθήματα. Απελπισμένοι άνθρωποι είναι. Το θέμα είναι ποιοι τους εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους αυτούς. Για μένα η ανακοίνωση του κυρίου Τσίπρα κατά τα λοιπά είναι βαθύτατα προβληματική, ειδικά για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας και μάλιστα ήταν πρωθυπουργός της Μόριας και της Ειδομένης. Άρα υπάρχει και ένα στοιχείο υποκρισίας. Και υπάρχει μία φράση που είναι σε εισαγωγικά, που για μένα είναι τα εισαγωγικά της ντροπής. Το «δολοφόνοι διακινητές» σε εισαγωγικά, δεν μπορώ να καταλάβω σε τι αποσκοπεί. Δεν είναι δολοφόνοι οι διακινητές; Ποιος εκμεταλλεύεται αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους; Πώς χαρακτηρίζεται κάποιος που βάζει σε ένα σκάφος ολίγων μέτρων, νομίζω 9m, πάνω από 40 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, χωρίς σωσίβια; Πώς λέγεται ο άνθρωπος αυτός που πληρώνεται για αυτό το πράγμα, να τους οδηγήσει ενδεχομένως και στο θάνατο; Αν δεν είναι αυτός δολοφόνος, αν δεν φταίει αυτός, ποιος είναι;» είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Υπαίτιοι οι διακινητές, όλα θα διερευνηθούν»

Ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και διατύπωσε αιχμές για τη στάση κομμάτων της αντιπολίτευσης κάνοντας λόγο για «ιδεοληψίες» και «υποκρισία»:

«Γίνεται ένα τραγικό συμβάν με ξεκάθαρη ευθύνη την οποία τη βλέπουμε να την αναφέρει ο Δήμαρχος Χίου, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι άνθρωποι του λιμενικού σώματος, των διακινητών. Οι διακινητές είναι οι υπαίτιοι και ερευνώνται βέβαια και όλες οι πτυχές. Δεν θα βγάλουμε πόρισμα εμείς. Αλλά ποια είναι η υγιής, ενστικτώδης αντίδραση ενός ανθρώπου και ενός Έλληνα πολίτη; Να δεχτεί αυτά που λένε οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος, κάποιοι εκ των οποίων τραυματίστηκαν σε αυτή την επιχείρηση και να περιμένουν το πόρισμα για όλα τα υπόλοιπα, κατηγορώντας προφανώς, χωρίς να υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν δύο απόψεις, τους διακινητές που έχουν την απόλυτη ευθύνη και από κει και πέρα να πεις όλα τα υπόλοιπα ναι να τα βρουν οι αρχές. Ή η ενστικτώδης αντίδρασή σου να είναι να μιλήσεις για έγκλημα, να κατηγορήσεις το λιμενικό; Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, από φοιτητής είχα αυτή την απορία. Τι έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι; Προφανώς δεν μπορούν να καταλάβουνε και οι περισσότεροι απ’ τους συμπολίτες μας, γι' αυτό και βυθίζονται όλο και σε πιο μικρά μονοψήφια ποσοστά. Από κει και πέρα κλείνω, επαναλαμβάνοντας: εμπιστοσύνη στις γυναίκες και στους άνδρες του Λιμενικού Σώματος. Είναι μία ανείπωτη τραγωδία για τους ανθρώπους αυτούς. Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Πρέπει να ξεριζωθούν παντού τα κυκλώματα των λαθροδιακινητών και να πληρώσουν από τη δικαιοσύνη».