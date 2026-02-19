Απόβαση της «γαλάζιας» ελίτ στο Ψυχικό για τον Παύλο Μαρινάκη

Εντυπωσιακή ήταν η προσέλευση τόσο απλών ψηφοφόρων, όσο και Υπουργών, βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στα χθεσινά εγκαίνια του πολιτικού γραφείου του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, στο Ψυχικό.



Πολύπειρος παράγοντας του κυβερνώντος κόμματος, που βρέθηκε χθες στην εκδήλωση, επεσήμαινε σε «γαλάζια» ομήγυρη μετά το πέρας της εκδήλωσης ότι ο…ψηλός, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, έχει βάλει πλώρη για το ρετιρέ του Βόρειου Τομέα της Β Αθηνών στις επερχόμενες εκλογές. Εμφανώς συγκινημένος ο Παύλος Μαρινάκης, αφού ευχαρίστησε όλους όσοι βρέθηκαν χθες στο Ψυχικό έκανε ειδική μνεία στον Κυριάκο Μητσοτάκη τονίζοντας ότι ««κάθε μέρα δίπλα του είναι ένα μάθημα δίπλα σε έναν άνθρωπο αξιοπρεπή έναν ηγέτη για όλους τους Έλληνες».

Ο ίδιος δεσμεύθηκε να παλεύει καθημερινά, ώστε να εκπροσωπεί επάξια τη μεσαία τάξη, από την οποία, όπως είπε, προέρχεται. Αξιοποιώντας, δε, το ανάστημα του, που είναι αλήθεια ότι προσιδιάζει περισσότερο σε μπασκετμπολίστα, πάρα σε πολιτικό, ο Παύλος Μαρινάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του με το σύνθημα «ψηλότερα για όλους, πρέπει να πάμε ψηλότερα, ψηλότερα για την Ελλάδα, ψηλότερα για την παράταξη, ψηλότερα για τις οικογένειες μας».

Ηχηρό «παρών»

Ηχηρό άλλωστε ήταν το «παρών» από το οικοσύστημα της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ). Στην εκδήλωση βρέθηκε σύσσωμος ο Βόρειος τομέας της Β Αθηνών και συγκεκριμένα οι δύο Αντιπρόεδροι του κόμματος, Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης, η Νίκη Κεραμέως, ο Νίκος Παπαθανάσης, ο Δημήτρης Καιρίδης και η Ζωή Ράπτη. Επίσης, στο Ψυχικό βρέθηκαν οι Κυριάκος Πιερράκακης, Σταύρος Παπασταύρου, Κωνσταντίνος Τσιάρας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Θάνος Πλεύρης και Γιώργος Μυλωνάκης.

Ανάμεσα στους Υφυπουργούς, που έδωσαν το παρών ήταν ο Γιώργος Κώτσηρας, Στέφανος Γκίκιας, Σταύρος Καλαφάτης, Ιάσωνας Φωτήλας, Γιάννης Ανδριανός, Σέβη Βολουδάκη, Μάριος Θεμιστοκλέους,Θανάσης Κοντογεώργης,Νικος Παπαϊωάννου, Χρήστος Κέλλας και Άννα Καραμανλή.

Στο Ψυχικό βρέθηκε, επίσης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Μάκης Βοριδης, οι ευρωβουλευτές, Ελίζα Βόζενμπεργκ και Δημήτρης Τσιόδρας, οι στενοί συνεργάτες του από το Μέγαρο Μαξίμου, Χρήστος Ζωγράφος, Γιώργος Ευθυμίου και Πάνος Αμυράς, ο Γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας και οι επιτελείς στο κόμμα, Γιάννης Σμυρλής και Στέλιος Κονταδάκης, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου και ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος.

Επίσης το παρών έδωσαν και πολλοί γαλάζιοι βουλευτές μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Διονύσης Χατζηδάκης, η Ζέττα Μακρή, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος κ.α.