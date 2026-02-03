Παύλος Μαρινάκης: Εφικτός στόχος η αυτοδυναμία - «Χείρα συνεργασίας» στο ΠΑΣΟΚ

Με ένα μήνυμα πολιτικής σταθερότητας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Action 24, επαναβεβαίωσε ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει ο μοναδικός ρεαλιστικός δρόμος για την απρόσκοπτη πορεία της χώρας. Ωστόσο, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως «άνοιγμα» για τη διασφάλιση της κυβερνητικής σταθερότητας, ο Παύλος Μαρινάκης, έτεινε χείρα συνεργασίας προς το ΠΑΣΟΚ και ξεκαθάρισε πως η χώρα δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια σοβαρή συζήτηση για κυβέρνηση συνεργασίας, στηλιτεύοντας παράλληλα την προκαταβολική άρνηση της Χαριλάου Τρικούπη για οποιαδήποτε σύμπραξη.

Παράλληλα, κάλεσε την αντιπολίτευση να εγκαταλείψει τη στείρα άρνηση, σημειώνοντας πως η τακτική αυτή δεν αποδίδει δημοσκοπικά καρπούς, ενώ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την επίτευξη συναινέσεων στο κρίσιμο μέτωπο της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Η κυβερνητική γραμμή παραμένει σταθερή και στα εθνικά θέματα, με τον Παύλο Μαρινάκη να επιβεβαιώνει τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν έως τα μέσα Φεβρουαρίου, υπεραμυνόμενος της ανάγκης για διαρκή διάλογο που αποτρέπει τη διεθνή απομόνωση της χώρας. Στο εσωτερικό μέτωπο, ο εκπρόσωπος δεν απέφυγε τις αναφορές στις «κόκκινες γραμμές» που οδήγησαν στη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, επισημαίνοντας πως αν και τέτοιες αποφάσεις δεν προκαλούν ικανοποίηση, καθίστανται αναπόφευκτες όταν τίθενται ζητήματα αρχών.

Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε ως άστοχη τη διατύπωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου περί του «τζάμπα που πέθανε», παραδεχόμενος πως τέτοιες εκφράσεις δίνουν επιχειρήματα στην αντιπολίτευση, ενώ για την ενδεχόμενη πολιτική κάθοδο της Μαρίας Καρυστιανού παρέπεμψε στη στιγμή που οι θέσεις της θα διατυπωθούν επίσημα σε κομματικό πλαίσιο.

Τέλος, έκλεισε τη συζήτηση για τον ανασχηματισμό, επαναλαμβάνοντας πως οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα παραμένουν αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού.