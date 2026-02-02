«Το τζάμπα πέθανε»: Σφοδρές αντιδράσεις για τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου

Σάλο έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις της πρώην υπουργού και νυν βουλευτή Αχαΐας της ΝΔ, Χριστίνας Αλεξοπούλου, η οποία ανέφερε πως «το τζάμπα πέθανε» σε ερώτηση αναφορικά με τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών να πληρώνουν το ενοίκιο τους.

Συγκεκριμένα, η Χριστίνα Αλεξοπούλου, μιλώντας την περασμένη Πέμπτη στην εκπομπή «Mega News Talk», κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή για το πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ τον μήνα να πληρώσει 400 ευρώ ενοίκιο και να τα βγάλει πέρα, με τη βουλευτή να λέει τα εξής:

«Το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Ποιος θα το πληρώσει;».

Στο άκουσμα αυτής της ατάκας ο Τάκης Χατζής έκανε τον... σταυρό του, με την κ. Αλεξοπούλου να συνεχίζει:

«Εσείς τι υπονοείτε ότι θα μπορούσε (σ.σ. η κυβέρνηση) να δώσει πέντε ενοίκια πίσω για να πάρει ζακετούλα που λέγατε πριν; Αυτό με τις ζακέτες παλιά και τα παιδάκια που λιποθυμούσανε μας έστειλε στον ΣΥΡΙΖΑ που μας έκλεισε τις τράπεζες. Αυτή η ρητορική».

ΣΥΡΙΖΑ: Κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας

Οι δηλώσεις της βουλευτού της ΝΔ προκάλεσαν την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε λόγο για «κυνισμό» και «αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας».

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Το δημοσιογραφικό ερώτημα από τον κ. Χατζή προς την κ. Αλεξοπούλου, βουλεύτρια της ΝΔ στην Αχαΐα, είναι σαφές:

Και δύο νοίκια να καταβάλλονται σε έναν εκπαιδευτικό από το κράτος, αν πληρώνει 400 ευρώ τον μήνα για νοίκι, ενώ αμείβεται με 800 ευρώ τον μήνα, πώς θα "βγει" αυτός ο άνθρωπος;

Κι απάντησε η κ. Αλεξοπούλου: "Το τζάμπα πέθανε".

Κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας.

Έτσι εννοεί η ΝΔ τη στήριξη του λαού και ειδικά των πιο αδύναμων.

Όσο για το "το τζάμπα πέθανε", δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι τζαμπατζήδες της ΝΔ που μας κυβερνούν χρωστούν στις τράπεζες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ!».