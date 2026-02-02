Άδωνις Γεωργιάδης: Τέλος οι ουρές στον ΕΟΠΥΥ – Η Καρυστιανού εκφράζει τον παραλογισμό

Τέλος στις ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ βάζει το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη από την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η διανομή των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) απευθείας από τα ιδιωτικά φαρμακεία, μια κίνηση που αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα των ανθρώπων με σοβαρά και χρόνια νοσήματα. Πλέον, οι ασθενείς θα μπορούν να επιλέγουν το φαρμακείο της γειτονιάς τους για να παραλαμβάνουν την αγωγή τους, αφήνοντας οριστικά πίσω τους την πολύωρη αναμονή και την ταλαιπωρία στις κρατικές δομές.

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τόνισε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί το επόμενο βήμα μετά την επιτυχημένη διανομή κατ' οίκον. «Μειώσαμε την αναμονή στην εφημερία, τρέχουμε το πρόγραμμα "Προλαμβάνω" και ανακαινίζουμε όλα τα νοσοκομεία», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών είναι η μόνη απάντηση στην επικοινωνιακή κριτική.

Το μέτωπο με Καρυστιανού και Κωνσταντοπούλου

Πέρα από τα θέματα της Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν δίστασε να ανοίξει μέτωπο με τη Μαρία Καρυστιανού, τοποθετώντας την στον «χώρο του παραλογισμού». Σχολιάζοντας τη φημολογούμενη πολιτική της κίνηση, εξέφρασε την αντίθεσή του στις απόψεις των συμβούλων της για επιστροφή στη δραχμή, ενώ προέβλεψε πολιτικές εξελίξεις που αγγίζουν και την Πλεύση Ελευθερίας.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η Ζωή Κωνσταντοπούλου «θα τιμωρηθεί τελικά στην κάλπη», καθώς το κόμμα της φαίνεται να κινδυνεύει άμεσα από την εκλογική κάθοδο του σχήματος της κυρίας Καρυστιανού. Κατηγόρησε μάλιστα την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για «απίστευτη τοξικότητα» και διαρκείς καυγάδες εντός του Κοινοβουλίου, υποστηρίζοντας ότι το άγχος της για την επιβίωση του κόμματός της είναι πλέον εμφανές.

«Μεγάλος ασθενής» το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη

Η πολιτική ανάλυση του Γεωργιάδη επεκτάθηκε και στη Χαριλάου Τρικούπη, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη ως τον «μεγάλο ασθενή» του πολιτικού συστήματος. Όπως εξήγησε, η απουσία ενός σοβαρού κυβερνητικού πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία αποτελεί πρόβλημα για τη δημοκρατία, καθώς το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να εκφράσει κυβερνητικές θέσεις και επιλέγει μια «έξαλλη αριστερή αντιπολίτευση» που θυμίζει ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν μπορείς να φανταστείς τον κύριο Ανδρουλάκη να κυβερνά με αυτά που λέει», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η δημοσκοπική κυριαρχία της ΝΔ με 16 μονάδες διαφορά στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης αποδεικνύει ότι οι πολίτες αξιολογούν την ουσία των έργων και όχι τις κραυγές της αντιπολίτευσης.