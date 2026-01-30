Μήνυση Ζωής σε Άδωνι - «Καταλαβαίνω τον τρόμο σας λόγω Καρυστιανού» απαντά ο υπουργός Υγείας

Μήνυση κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, κατέθεσε το βράδυ της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου η Ζωή Κωνσταντοπούλου για ένα επεισόδιο στη Βουλή στις 29 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος γνωστοποίησε την είδηση μέσω βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατέθεσε στο ΑΤ Εξαρχείων υπόμνημα 39 σελίδων για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της.

Όπως τονίζει ο κ. Γεωργιάδης «το ότι δώδεκα παρα δέκα το βράδυ η κα πρόεδρος δεν είχε να κάνει τίποτα καλύτερο παρά να ασχοληθεί με τη δική μου μήνυση, με τιμά ιδιαιτέρως. Θέλω να της πω τα εξής: Αντιλαμβάνομαι τον τρόμο που σας έχει προκαλέσει το κόμμα Καρυστιανού γιατί είναι προφανές ότι όταν θα αρχίσει να μετριέται δημοκοπικά θα εξαφανίσει και την Πλεύση Ελευθερίας και εσάς προσωπικά. Σας δηλώνω ότι δεν θα σας κάνω τη χάρη να σας απαντώ. Θα απαντώ μόνο στην αρχηγό σας, κυρία Καρυστιανού στην οποία προτείνω να προσελθετε και ως υποψήφια βουλευτής για να είστε και εσείς στην επόμενη Βουλή.»

Αφορμή στάθηκε η ομιλία του κ. Γεωργιάδη στη βουλή στις 29 Οκτωβρίου στην οποία είχε χαρακτηρίσει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «απαίσια γυναίκα».

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι χθες στις 23:50 (δηλαδή 10’ πριν από τα μεσάνυχτα) η Πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας»

@ZoeKonstant προσήλθε στο ΑΤ Εξαρχείων και κατέθεσε μήνυση εναντίον μου, με υπόμνημα 39 σελίδων, για όσα της είπα στις 29/10/2025…ήταν η ομιλία μου που εκτός των άλλων την αποκάλεσα «απαίσια»….η απάντηση μου στην κα Πρόεδρο στο βίντεο που ακολουθεί….»