«Ύμνοι» Γεωργιάδη για τον «Καποδίστρια»: «Καταπληκτική ταινία, απορώ πώς δεν άρεσε σε κάποιους»

Ενθουσιασμένος με την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας», η οποία έχει προκαλέσει τεράστιες συζητήσεις, δηλώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε βίντεο που ανέβασε από κινηματογράφο μετά την παρακολούθηση της ταινίας, ο υπουργός Υγείας την χαρακτήρισε «καταπληκτική».

Πριν λίγο είδαμε με την @ManolidouE τον γιο μας τον Περσέα και μερικούς φίλους μας την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας». Χωρίς καμμία υπερβολή η ταινία ήταν φανταστική.

Με μια αγνή πατριωτική ματιά, εξαιρετική εικόνα, γρήγορη πλοκή γεμάτη πατριωτισμό γί´αυτό σκάνε… pic.twitter.com/vMaK0VtZyw — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 22, 2026

«Απορώ πώς σε κάποιους μπορεί να μην άρεσε τέτοια ταινία», αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης στο βίντεο. «Η ταινία είναι πατριωτική, είναι ιστορική, είναι ευαίσθητη. Είναι δίκαιο ότι ο κόσμος τη λατρεύει. Και όλοι όσοι βγαίνουν και βγάζουν χολή, δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται», τόνισε.

Στο κείμενο που συνόδευε την ανάρτηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε:

«Πριν λίγο είδαμε με την Ευγενία, τον γιο μας τον Περσέα και μερικούς φίλους μας την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας». Χωρίς καμμία υπερβολή η ταινία ήταν φανταστική.

Με μια αγνή πατριωτική ματιά, εξαιρετική εικόνα, γρήγορη πλοκή γεμάτη πατριωτισμό γι’ αυτό σκάνε ορισμένοι. Αν δεν την έχετε δει ακόμη να την δείτε οπωσδήποτε! Αξίζουν πολλά εύγε στον Γιάννη Σμαραγδή για αυτήν θα κάνει καλό στην ψυχή των Ελλήνων».