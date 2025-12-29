«Καποδίστριας»: Έκοψε 144.712 εισιτήρια το τετραήμερο των Χριστουγέννων

Το τετραήμερο των Χριστουγέννων ανήκε ξεκάθαρα στη νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας», ο οποίος σάρωσε στις κινηματογραφικές αίθουσες με απανωτά sold-out σε όλη την Ελλάδα. Το κοινό υποδέχθηκε την ταινία με ενθουσιασμό και συγκίνηση.

Ο «Καποδίστριας» σε νούμερα

Η ταινία έκοψε 144.712 εισιτήρια πανελλαδικά! Πρόκειται για το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας για το 2025 και το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή. Παράλληλα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα Ελληνικής ταινίας όλων των εποχών χωρίς previews και το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας ανεξαρτήτου προέλευσης των τελευταίων 15 ετών χωρίς previews.

φωτογραφία Λεωνίδας Ζάρκος

Το story

Ο «Καποδίστριας» είναι μια ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς.

Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου -θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του- και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού αφήνοντας πίσω του πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση.

Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης της χώρας. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί και αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.