Κοντογιαννίδης για τον «Καποδίστρια»: «Να λένε ότι ο Σμαραγδής ψώνισε ηθοποιούς από το κάτω ράφι;»

Ο Παύλος Κοντογιαννίδης, ο Λάζαρος Κουντουριώτης της πολυσυζητημένης ταινίας «Καποδίστριας» έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στις αρνητικές κριτικές που κάνουν κάποιοι για την ταινία, ενώ πολλοί από αυτούς δεν την έχουν δει καν.

«Κουντουριώτηδες υπάρχουν πολλοί και σήμερα. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι βάλλουν κατά της ταινίας, είτε την είδαν είτε όχι. Δες την ταινία. Γιατί κάνεις προπαγάνδα, «να μην τη δω εγώ»; Ο κόσμος όμως δεν τ’ ακούει αυτά και πραγματικά πήραν από Σέρρες κάτι συγγενείς, από Βέροια, είναι sold out για τις επόμενες πέντε μέρες και αυτό είναι πολύ καλό.

Το σενάριο πέρασε πολλές διακυμάνσεις, ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό, γιατί βγαίνουν και κάποιοι άλλοι που έχουνε πια δει τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ και τους φάνηκε πάρα πολύ φτωχή η ταινία. Τους πληροφορώ ότι εγώ δεν παίρνω θέση για τους άλλους ηθοποιούς, καταθέσαμε ψυχή και δεν λέω εάν πήραμε λεφτά ή και πόσα πήραμε γι’ αυτούς που θέλουν την υπερπαραγωγή. Ο Γιάννης Σμαραγδής κατέθεσε ψυχή. Μου είπε κάποια στιγμή ότι ενθουσιάστηκαν στο Χόλιγουντ και ότι θέλουν να ταυτίσουν τον Καποδίστρια με τον Κένεντι, ο οποίος δολοφονήθηκε με τον ίδιο τρόπο. Το σενάριο, επειδή απευθυνόμαστε διεθνώς, είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά ως επί το πλείστον» εξήγησε.

Και συμπλήρωσε: «Είμαι στεναχωρημένος από κάποιες κριτικές. Τι να πω τώρα; Ο κόσμος φεύγει δακρυσμένος από την ταινία. Γιατί βγάζεις αυτή τη μιζέρια από μέσα σου; Είναι δυνατόν σε πρωινάδικο να ακούω πεπειραμένο δημοσιογράφο -δεν θα πω όνομα αλλά θα καταλάβετε- να κάνει ανάλυση και να λέει ότι ο Σμαραγδής ψώνισε ηθοποιούς από το κάτω ράφι; Όλοι αυτοί οι παλαιότεροι που κάνουν κριτική, παρακολουθούσαν σινεμά παλιά που ανθούσε η ελληνική τσόντα. Αυτοί παρακολουθούσαν τσόντες. Γι’ αυτό, λοιπόν, πιο σεμνά, ειδικά στους χαρακτηρισμούς. Οι καλλιτέχνες είναι ευαίσθητα άτομα».