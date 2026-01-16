«Συναισθηματικό εμβόλιο» ο Καποδίστριας: Η συνάντηση Σμαραγδή με Ιερώνυμο και το «αντίδωρο»

Όταν η τέχνη συναντά την πίστη και την ιστορία, το αποτέλεσμα ξεπερνά τα όρια μιας απλής κινηματογραφικής προβολής. Αυτό φάνηκε στη συνάντηση του σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή και του αντιπροέδρου της Tanweer, Ιωάννη Καλφακάκου, με ΄τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο.

«Συναισθηματικό εμβόλιο» σε μια αντιπνευματική εποχή



Ο Αρχιεπίσκοπος, ακούγοντας για τις αντιδράσεις του κόσμου στις αίθουσες –όπου το χειροκρότημα και τα δάκρυα περισσεύουν– χρησιμοποίησε μια φράση που θα συζητηθεί. Χαρακτήρισε τη συγκίνηση των θεατών ως ένα «συναισθηματικό εμβόλιο», μια απαραίτητη δόση πνευματικότητας και εθνικής αυτογνωσίας σε μια εποχή που μοιάζει να απομακρύνεται από τις ρίζες της.

Χρήστος; Μπόνης

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Σμαραγδής τόνισε πως η ταινία δεν είναι απλώς ένα βιογραφικό δράμα, αλλά μια προσπάθεια ανάδειξης της ψυχής του πρώτου Κυβερνήτη. Ενός ανθρώπου που πορεύτηκε με την εικόνα της Παναγίας πάντα δίπλα του και έθεσε την πατρίδα πάνω από την ίδια του τη ζωή.

Το «αντίδωρο» των δημιουργών



Η είδηση, όμως, που βγήκε από τη συνάντηση αφορά την έμπρακτη στήριξη στο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης του κοινού, ο σκηνοθέτης και η εταιρεία διανομής Tanweer αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού: Οι εισπράξεις μίας ή δύο ημερών προβολής της ταινίας θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, τους οποίους θα υποδείξει ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος.

Όπως σημείωσε ο κ. Καλφακάκος, πρόκειται για ένα «αντίδωρο» στη σκέπη της Εκκλησίας που διατήρησε ζωντανό τον ελληνισμό.

Γιατί ο «Καποδίστριας» αγγίζει το σήμερα;



Ο κ. Σμαραγδής αναφέρθηκε στις συγκρούσεις που γεννά η προσήλωση στις αξίες, σημειώνοντας ότι στη σημερινή «αντιπνευματική εποχή», η επιστροφή στα θεμέλια του πολιτισμού και της Ορθοδοξίας είναι πράξη αντίστασης. Η ταινία λειτουργεί ως γέφυρα με το παρελθόν, υπενθυμίζοντας στον σύγχρονο Έλληνα τα ταυτοτικά του στοιχεία.



Ο Αρχιεπίσκοπος, αφού ευχαρίστησε τους δημιουργούς για τη γενναιόδωρη προσφορά τους, εξέφρασε την επιθυμία να παρακολουθήσει την ταινία σύντομα, επικροτώντας την προσπάθεια να βγει στο φως το πνευματικό ανάστημα ενός ηγέτη που θυσιάστηκε για το κοινό καλό.