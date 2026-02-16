Ιερώνυμος για «Καποδίστρια»: «Καρδιογράφημα της Ελληνικής Ιστορίας και μοναδικό επίτευγμα»

Μια ιδιαίτερη κινηματογραφική βραδιά εκτυλίχθηκε στον κινηματογράφο «Αθήναιον» στους Αμπελόκηπους, όπου ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος , συνοδευόμενος από στενούς του συνεργάτες, παρακολούθησε την ταινία «Καποδίστριας».

Η ταινία, που πραγματεύεται τη ζωή του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, φαίνεται πως άγγιξε τις ευαίσθητες χορδές της ηγεσίας της Εκκλησίας, με τον Μακαριώτατο να πλέκει το εγκώμιο του δημιουργού.

Ιερώνυμος: «Ένα αληθινό κατόρθωμα»



Αμέσως μετά την προβολή, ο Αρχιεπίσκοπος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, χαρακτηρίζοντας το έργο του Γιάννη Σμαραγδή ως ένα «μοναδικό επίτευγμα».

«Ο "Καποδίστριας" είναι ένα καρδιογράφημα της Ελλαδικής Ιστορίας. Αυτό έγινε, γίνεται και τώρα και πάντα θα γίνεται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μακαριώτατος.

Σμαραγδής: «Ο Καποδίστριας είναι παρών μέσα από την Πίστη»



Από την πλευρά του, ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για την τιμή, τονίζοντας πως η ταινία αναδεικνύει τους δύο πυλώνες πάνω στους οποίους βάδισε ο Ιωάννης Καποδίστριας: την Πατρίδα και την Ορθοδοξία. Σημείωσε πως ο Κυβερνήτης διεκδίκησε μια Ελλάδα που αναγεννιέται διαρκώς μέσα από την Πίστη και τον Πολιτισμό.

Μια δωρεά 26.000€ για το έργο της Αρχιεπισκοπής



Η βραδιά είχε και μια σημαντική είδηση κοινωνικής προσφοράς. Ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας διανομής «Tanweer», κ. Γιάννης Καλφακάκος, ανακοίνωσε πως με απόφαση του προέδρου κ. Joseph Samaan, τα έσοδα από τις προβολές της ταινίας σε όλη την επικράτεια την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, ύψους άνω των 26.000€, θα διατεθούν στο Πρότυπο Κέντρο Γεροντολογίας «Όσιος Πορφύριος» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στο Δήλεσι.

Χάρης Κονιδάρης: «Μάθημα Ιστορίας για όλους τους Έλληνες»



Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής, κ. Χάρης Κονιδάρης, υπογράμμισε τη σημασία της ταινίας ως ένα σπουδαίο μάθημα Ιστορίας.

«Η ταινία αποτελεί μάθημα για τη δύναμη του ενός να αλλάξει τον κόσμο. Η Εκκλησία ήταν, είναι και θα είναι πάντα στο πλευρό του Έθνους και του Γένους της Ρωμιοσύνης», ανέφερε, υπενθυμίζοντας τις θυσίες του κλήρου για την Ελευθερία.

Στην προβολή παρέστησαν επίσης: