Ο Άδωνις Γεωργιάδης διαβάζει «Εργατική Αλληλεγγύη» με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Υπουργείο

Σε στιγμές που σίγουρα δεν τον έχουμε συνηθίσει απαθανατίστηκε σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος διάβαζε στο γραφείο του τη γνωστή εφημερίδα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, «Εργατική Αλληλεγγύη».

Ο λόγος ήταν η συνάντησή του με συνδικαλιστές της υγείας προσκείμενους στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, οι οποίοι προχώρησαν σε διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Υγείας, την Τετάρτη (28/1).

«Ήρθαν σήμερα κάτω από το Υπουργείο απεργοί του ΕΣΥ προσκείμενοι κατά δήλωσή τους στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Φώναζαν και έλεγαν ότι με προκαλούν να τους δω. Ε τους φώναξα και τους είδα. Διάβασα λίγο και την εφημερίδα τους «Εργατική Αλληλεγγύη» στην οποία με έχουν στο εξώφυλλο ως δολοφόνο….εμείς δεν κλείνουμε την πόρτα σε κανέναν πολίτη όσο και αν διαφωνούμε με όσα λέει», έγραψε σε ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Υγείας.

Φωτό: Facebook/Άδωνις Γεωργιάδης

Συνόδευσε την ανάρτηση με φωτογραφίες από τη συνάντησή του με τους συνδικαλιστές στο γραφείο του, αλλά και με «σπάνιες» εικόνες στις οποίες ο ίδιος, κατά δήλωσή του πολέμιος της Αριστεράς, διαβάζει την εφημερίδα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Οι ασυνήθιστες φωτογραφίες αυτές έκαναν το γύρο του διαδικτύου και δεν άργησαν να γίνουν viral, προκαλώντας ποικίλα σχόλια.