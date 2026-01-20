Γεωργιάδης: «Ακροδεξιό το στίγμα της Μαρίας Καρυστιανού»

«Θυμηθείτε με, άλλες πέντε συνεντεύξεις να δώσει και νομίζω ότι δεν θα ξανασχοληθούμε με την πολιτική της καριέρα» δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας την αναφορά της Μαρίας Καρυστιανού στις αμβλώσεις.

Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε πως όλο το σκεπτικό είναι λάθος και μάλιστα από μία γιατρό και εξήγησε ότι «τα θέματα αυτά έχουν κατοχυρωθεί συνταγματικά και δεν μπορούν να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση».

Μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε πως «το στίγμα της είναι ακροδεξιό» και προσέθεσε πως «αυτό αποδεικνύεται από τους συνεργάτες της, είναι προφανές ότι στις επόμενες εκλογές θα διαγωνιστεί πολύ σκληρά για τις ψήφους με την Ελληνική Λύση».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η κ. Καρυστιανού με ανάρτησή της είχε κάνει λόγο για «διαστρέβλωση της δήλωσής της» καταγγέλλοντας «πολιτικό σχέδιο δολοφονίας» του χαρακτήρα της.

Δείτε τη δήλωση του υπουργού Υγείας