Το Κίνημα Δημοκρατίας «κλείνει το μάτι» στο κόμμα Καρυστιανού

Χείρα συνεργασίας προς το κυοφορούμενο κόμμα έτεινε η ανεξάρτητη βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του Κινήματος Δημοκρατίας με τη Μαρία Καρυστιανού. «Τα κινήματα πρέπει να συνεργαστούν, να βρουν δρόμο αρκεί οι δρόμοι να συγκλίνουν και όχι και να αποκλίνουν», τόνισε η Θεοδώρα Τζάκρη και αντιπρόεδρος τους Κινήματος Δημοκρατίας, μιλώντας στο Mega, επισημαίνοντας ότι σε αυτή τη φάση δεν τίθεται ζήτημα αποκλεισμών. Όπως ανέφερε, κάθε πιθανή σύμπραξη θα κριθεί με βάση τις πολιτικές θέσεις της κυρίας Καρυστιανού.

«Θα πρέπει πρώτα να δρούμε το σύνολο των προτάσεών της και τις θέσεις της», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτωντας «δεν αποκλείω τίποτα».

Η Θεοδώρα Τζάκρη ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «τα κινήματα πρέπει να βρουν τρόπο να συνεργαστούν, να βρουν ένα τρόπο να συνεννοηθούν, γιατί στόχος είναι εδώ η κατάλυση του καθεστώτος που έχει διαλύσει την ελληνική κοινωνία. Δεν πηγαίνεις να νομοθετείς, να φτιάξεις ένα κόμμα, με τη λογική ότι τι είναι αρεστό στους πολλούς. Αλλά με αυτό που πιστεύεις ότι εσύ είναι σωστό, δεν κάνεις debate για τα θεμελιώδη δικαιώματα να πάρεις την άποψη του κοινού και να προχωρήσεις, αυτό εννοώ. Είναι διαφορετικό πράγμα να αμφισβητεί κανείς το νομικό πλαίσιο που σου επιτρέπει να αποφασίζεις για το σώμα σου».

Η ανεξάρτητη βουλευτής, με αφορμή τις δηλώσεις Καρυστιανού περί αμβλώσεων, έστειλε μήνυμα προς την Μαρία Καρυστιανού και το επιτελείο της ότι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα ποιοι εκφράζονται εξ ονόματός της, ειδικά σε ένα ασαφές περιβάλλον όπου δεν έχουν οριστεί ακόμη οι προγραμματικές θέσεις του κόμματός της, καθώς αυτό θα μπορούσε να την βλάψει. «Αυτό είναι το μεγαλύτερο σφάλμα, παρέπεμψε ένα τέτοιο θέμα, πολύπλοκο στη δημόσια διαβούλευση ενός υποδιαμόρφωσης κόμματος, δηλαδή στο debate ενός κοινού μη ειδημόνων. Κι αν προσέλθει ακόμα η πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν ως στόχο την κατάργηση αυτού του δικαιώματος και δεν πατήσει κανένας από τη σιωπηρή πλειοψηφία τι αποτέλεσμα να βγάλει, τι συμπέρασμα να βγάλει κυρία Καρυστιανού στο κόμμα της; Και επίσης δεν κάνει κάποιος ένα κόμμα τέτοιο, δεν βγαίνεις με ότι είναι αρεστό. Δεν πηγαίνεις με ό,τι είναι αρεστό στους πολλούς», είπε.