Χατζηδάκης: «Αν κάνει κόμμα η Καρυστιανού θα βλάψει τα μικρότερα κόμματα»

«Κάναμε κάτι δίκαιο για τους αγρότες χωρίς επιβάρυνση προϋπολογισμού», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (20/1) σε τηλεοπτική του συνέντευξη για το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων.

«Όλα τα παρακολουθούμε και όλα μας προβληματίζουν. Αλίμονο, αν σας έλεγα, δεν έχουμε σκεφτεί ποια αντανάκλαση θα έχει και σε εμάς, κομματικά εννοώ, όλη αυτή η κινητοποίηση. Από την άλλη, θα σας έλεγα ότι πέραν του ότι στην Ελλάδα καμιά φορά όλοι μας λέμε και κάποια κουβέντα παραπάνω, είναι στη φύση μας, αυτό που μένει στο τέλος είναι το αποτέλεσμα», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μιλώντας στο Action 24.

«Θετικό το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών στα αγροτικά προϊόντα, μετά από πολλά χρόνια»

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Και εκείνο για το οποίο εμείς θα εργαστούμε, και τώρα αυτό κάναμε, και από εδώ και πέρα, είναι να υπάρξει, πέραν της προόδου που ήδη σημείωσα, να υπάρξει και επιπλέον πρόοδος. Με την διακομματική επιτροπή, με την εργασία, τη δουλειά του ίδιου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, από εδώ και πέρα, και με την ατζέντα μας για το 2030. Γιατί πρέπει όντως να γίνουν πάρα πολλά πράγματα στην γεωργία. Έχουν γίνει, μην το υποτιμούμε, και μην αδικούμε και όσους πέρασαν από αυτό το Υπουργείο. Το 2024 είχαμε πλεόνασμα, ήμασταν εξαγωγικοί, το συνολικό ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών στα αγροτικά προϊόντα, μετά από πολλά χρόνια έγινε θετικό, και αυτό δεν πρέπει να το υποτιμούμε, δεν είναι γνωστό. Αλλά σίγουρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα, (2:25) διότι η Ελλάδα μπορεί να περιμένει πολύ περισσότερα από εκεί».

Σε ερώτηση για τον πολιτικό σχηματισμό της Μαρίας Καρυστιανού, ο Κωστής Χατζηδάκης απάντησε ότι αν κάνει κόμμα «θα βλάψει τα μικρότερα κόμματα» και σημείωσε ότι ως Νέα Δημοκρατία «δεν μας αφορά η Μαρία Καρυστιανού».

Αναφέρθηκε στο κυβερνητικό έργο με μια σειρά παρεμβάσεων. Σε ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε με αιχμηρό ύφος πως «είμαι σίγουρος ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ τα έκαναν όλα τέλεια», θέλοντας να υπογραμμίσει ότι πρόκειται για ένα διαχρονικό πρόβλημα. Τέλος, επανέλαβε την κυβερνητική θέση που έχει εκφραστεί δια στόματος πρωθυπουργού πως εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και υποστήριξε πως η αντιπολίτευση είναι «σε κρίση» ενώ στον αντίποδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι «ο μόνος αξιόπιστος».