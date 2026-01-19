Ο κυβερνητικός οδικός χάρτης για το προεκλογικό 2026

Αύριο Τρίτη στο Μποδοσάκειο Κωστής Χατζηδάκης και Άκης Σκέρτσος αναμένεται να παρουσιάσουν τον Οδικό Χάρτη των κυβερνητικών δράσεων και των μεταρρυθμίσεων για το κρίσιμο, όσο και προεκλογικό 2026, όπως είχε γίνει γνωστό μετά από το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του 2025 στις 23 Δεκεμβρίου.

Βάσει του έως τώρα κυβερνητικού σχεδιασμού ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο Υπουργός Επικρατείας αναμένεται να αναφερθούν μεταξύ άλλων στη μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών και για το τρέχον έτος, την επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης, τη σημαντική διαπραγμάτευση για το νέο ευρωπαικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, που αναμένεται να αποφέρει στην Ελλάδα περί τα 49 δις ευρώ την περίοδο 2028 – 2034, καθώς και την προώθηση σημαντικών έργων υποδομής, όπως ο Ε65, η ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής- Κρήτης, η επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και το flyover.