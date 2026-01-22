Πολιτευτής της Νίκης στην «ομάδα σοφών» της Καρυστιανού: «Πρωθυπουργός η Μαρία της Ελλάδας μας»

Στην ανάρτησή του ο κ. Τσόκας υποστηρίζει ότι μετέχει στη διαμόρφωση του προγράμματος του «ανεπανάληπτου κινήματος πολιτών» υπό την Μαρία Καρυστιανού για την οποία λέει ότι θα είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ελλάδα που θα κυβερνήσει μαζί με τον λαό.

«Έχω τη ΧΑΡΑ να συμμετέχω στη διαμόρφωση του Προγράμματος, αυτού του ανεπανάληπτου ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ!.Ένα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, που σύντομα θα δοθεί στη δημοσιότητα (με ένα πρωτόγνωρο και πρωτότυπο τρόπο) :Που όταν δουν, τι περιέχει αυτό το ρηξικέλευθο και ριζοσπαστικό πρόγραμμα : Τα αριστερά, και τα δεξιά τρολάκια, θα υποστούν ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ της αφωνίας!.Η δε Αξιαγάπητη!, Κυρία Καρυστιανού!. Θα κληθεί ΔΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ των μελών, αυτού ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, να ΗΓΗΘΕΙ του κινήματος!» αναφέρει, μεταξύ άλλων.

Ολόκληρη η ανάρτηση

Την τρέμουν!. Γι' αυτό την "λιθοβολούν", πριν κάνει κόμμα και παρουσιάσει το πρόγραμμα Της!.Γράφει :

Ο Αθανάσιος Τσόκας Μαθηματικός-ΕρευνητήςΑγαπημένοι μου Φίλοι!Η Κυρία Καρυστιανού στην πρώτη αναλυτική συνέντευξη Της, στο τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ, μας έδειξε (πέραν της συγκροτημένης Προσωπικότητας Της και της κριτικής που άσκησε στο σαθρό και σάπιο Πολιτικό Σύστημα)), ότι διαθέτει ένα ξεχωριστό πολιτικό τάλαντο!Μας έδειξε ότι έρχεται να κυβερνήσει ΟΧΙ μόνη Της, αλλά μαζί με το Λαό!.Αφού, στο σοβαρό θέμα των αμβλώσεων, που ρωτήθηκε, δεν μάσησε τα λόγια της και είπε :"Είμαι υπέρ της ελεύθερης Βούλησης του ανθρώπου""Είμαι υπέρ του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης της Γυναίκας, ως αναφορά το σώμα της".

"Είμαι όμως και Ιατρός και μάλιστα Παιδίατρος και λαμβάνω υπόψη μου και το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ για να ζήσει, που στους 3 μήνες αρχίζει η καρδιά του να κτυπάει)!!!.Και η Κυρία Καρυστιανού, χωρίς (στη συνέντευξη της), να θέσει ζήτημα αλλαγής του υπάρχοντος νόμου (του 1986), που επιτρέπει τις αμβλώσεις : Και έχοντας σίγουρα στο μυαλό Της, ότι στη μικρή Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, γίνονται 300.000 εκτρώσεις κάθε χρόνο!. Πρότεινε :Το σοβαρό αυτό κοινωνικό πρόβλημα, (που η Ελλάδα συνεχώς συρρικνώνεται πληθυσμιακά), πρέπει να το θέσουμε σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (το τόλμησε η Κα Καρυστιανού`` γιατί ΘΕΛΕΙ να κυβερνήσει ΜΑΖΙ με το λαό).Για να βρεθούν τα αίτια, που 300.000 Ελληνίδες, κάθε χρόνο (είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός), "τρέχουν" στον Ιατρό (χωρίς να τους είναι κάτι ευχάριστο) και αφαιρούν το έμβρυο!. (και χάνονται τόσες ζωές)!!!Αυτό ήταν το πνεύμα Της Κας Καρυστιανού!.Όμως αυτό το πνεύμα Της, έσπευσαν ΟΛΑ ΤΑ ΤΡΟΛ (δεξιά και αριστερά) να το διαστρεβλώσουν!Και άρχισαν να γράφουν και να λένε για την "ΜΑΝΑ" των Τεμπών!.Αυτή θα μας κυβερνήσει?.

Αυτή είναι :Οπισθοδρομική!Ακροδεξιά!Θα μας γυρίσει πίσω στο Μεσαίωνα!. Και άλλα πολλά!.Το ίδιο έκαναν και πολλά δημοσιογραφικά παπαγαλάκια!Καθώς και τα περισσότερα συστημικά κανάλια (με τα εκατομμύρια, που τσέπωσαν από τις "λίστες" Πέτσα).Όμως, η Κυρία Μαρία Καρυστιανού : Η ΜΑΡΙΑ της Ελλάδας!.Δεν φοβάται ΤΙΠΟΤΕ και ΚΑΝΕΝΑ!Έχει χάσει την ΚΟΡΟΥΛΑ Της!.Αντί να μείνει κλεισμένη στο σπίτι Της και να πενθεί!Βγείτε στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ!. Έκανε εκατοντάδες ομιλίες, γυρίζοντας όλη την Ελλάδα!Και μέσα στον πόνο Της, γνώρισε από κοντά και τα προβλήματα (οικονομικά και άλλα), των συμπατριωτών Της!

Έτσι,, συσπείρωσε γύρω Της (αυθόρμητα, χωρίς να το έχει σχεδιάσει), ένα ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, (που ο αριθμός του, δεν μετρείται σε χιλιάδες, αλλά σε ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ)!!!.Μέσα σε αυτό το ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ είναι και η ταπεινότητα μου!.Και έχω τη ΧΑΡΑ να συμμετέχω στη διαμόρφωση του Προγράμματος, αυτού του ανεπανάληπτου ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ!.Ένα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, που σύντομα θα δοθεί στη δημοσιότητα (με ένα πρωτόγνωρο και πρωτότυπο τρόπο) :Που όταν δουν, τι περιέχει αυτό το ρηξικέλευθο και ριζοσπαστικό πρόγραμμα : Τα αριστερά, και τα δεξιά τρολάκια, θα υποστούν ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ της αφωνίας!.Η δε Αξιαγάπητη!, Κυρία Καρυστιανού!. Θα κληθεί ΔΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ των μελών, αυτού ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, να ΗΓΗΘΕΙ του κινήματος!.Και Η ΜΑΡΙΑ της Ελλάδας μας, όπως δείχνουν

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(ΕΔΩ το δείχνουν) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Hk9NDbuaKP5ryqAjkyuVcmvRya6UmDBxmwHbXg2MAGgKftmabiBH8XRsTmox14jrl&id=100008214188223στις επικείμενες Βουλευτικές εκλογές, θα στεφθεί :ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και θα είναι Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ Πρωθυπουργός και Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ που θα κυβερνά ΜΑΖΙ με το Λαό της, κάνοντας συχνή χρήση, της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, για σοβαρά κοινωνικά θέματα!!!.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΟΚΑΣ