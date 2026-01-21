Πανηγυρίζει ο Νατσιός: Χαιρόμαστε που η Καρυστιανού έρχεται στις θέσεις μας για τις αμβλώσεις

«Εμείς χαιρόμαστε που η κ. Καρυστιανού έρχεται στις θέσεις μας, εμείς δεν κρύβουμε τις θέσεις μας» είπε ο Δημήτρης Νατσιός σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.

Ο πρόεδρος της Νίκης είπε πως το κόμμα του είναι κατά των αμβλώσεων και πρόσθεσε πως το κράτος θα έπρεπε να μηδενίζει κάθε πιθανότητα ώστε μια γυναίκα να φθάνει σε αυτή την επιλογή: «Να ανοίξει η κουβέντα, να μιλήσουμε για την υποστήριξη της ζωής, δε νομίζω ότι το θέμα είναι λυμένο» πρόσθεσε.

Ο κ. Νατσιός υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού «δέχθηκε κανιβαλισμό» αλλά επανέλαβε ότι το κόμμα του επιλέγει την αυτόνομη πορεία στο ερώτημα για το ενδεχόμενο συμπόρευσης. Διευκρίνησε ωστόσο ότι όταν παρουσιαστούν οι προτάσεις και τα πρόσωπα του νέου κόμματος θα τοποθετηθεί.

«Για εμάς θέση είναι η κατάργηση του γάμου των ομοφυλοφίλων και το δικαίωμα της υιοθεσίας» συμπλήρωσε.



