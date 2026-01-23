Τσόκας: Έστειλα αυθόρμητα ρηξικέλευθες προτάσεις στην Καρυστιανού κι εκείνη με ευχαρίστησε θερμά

Στη διευκρίνιση ότι δεν είναι μέλος της επιτροπής σοφών του υπό δημιουργία κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, προχώρησε ο πολιτευτής της Νίκης, Αθανάσιος Τσόκας. Σε συνέντευξή του στον Status FM, ο Αθανάσιος Τσόκας υποστήριξε ότι έχει στείλει τις προτάσεις του για τα οικονομικά στην κ. Καρυστιανού και «μου έχει απαντήσει «σας ευχαριστώ πολύ"»».



«Πριν από κάποιους μήνες η κ. Καρυστιανού ανακοίνωσε κίνημα πολιτών. Είμαι στο κίνημα των εκατομμυρίων που ακολουθούν την Καρυστιανού. Όταν το διάβασα είπα στον εαυτό μου «είμαι κι εγώ». Απευθύνθηκα στον φίλο μου Νίκο Παπαδόπουλο και πήρα ένα τηλέφωνο της κ. Καρυστιανού και της έστειλα στο viber για να προσφέρω τη βοήθειά μου» είπε.



Συμπλήρωσε, μάλιστα, «είμαι ένας αυθόρμητος επιστήμονας που της έστελνα μηνύματα με προτάσεις ρηξικέλευθα, ο Θεός με έχει προικίσει με πολλά ταλέντα, αυτή θα αξιολογήσει τις προτάσεις μου». Σε νέα ερώτηση απάντησε: «Την κ. Καρυστιανού δεν τη γνωρίζω, μόνο προτάσεις στέλνω».



Ο καθηγητής μαθηματικών, που ήταν υποψήφιος με τη Νίκη στις εκλογές του 2023 στην Εύβοια, αναφέρθηκε επίσης στην ερμηνεία της θρησκείας που κάνει με τη χρήση των αρχαίων Ελληνικών ενώ επέμεινε ότι σύμφωνα με τις αναλύσεις του η Μαρία Καρυστιανού είναι «το φαβορί για την πρωθυπουργία».

«Με μαθηματική ακρίβεια η Καρυστιανού θα αλιεύσει ένα σεβαστό ποσοστό από τους ανενεργούς, ένα 20, ένα 30, ένα 40, δηλαδή 4 στους 10 μπορεί να πάνε, ειδικά οι νέοι», είπε χαρακτηριστικά.