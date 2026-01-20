Εγκαίνια στα ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας Βάρης και Κορωπίου

Παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, τα εγκαίνια των αναβαθμισμένων και ανακαινισμένων Κέντρων Υγείας Βάρης και Κορωπίου.

Τα δύο Κέντρα Υγείας στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής αποτελούν κρίσιμες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και, μέσω των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν, αναβαθμίζονται ουσιαστικά τόσο ενεργειακά όσο και λειτουργικά, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του υγειονομικού προσωπικού.



Παράλληλα με τις κτιριακές και ενεργειακές παρεμβάσεις, από το 2019 και μετά τα Κέντρα Υγείας Βάρης και Κορωπίου έχουν ενισχυθεί σημαντικά και σε ανθρώπινο δυναμικό, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.



Ειδικότερα, στο Κέντρο Υγείας Βάρης το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού (48 άτομα - ιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό) παρουσιάζει αύξηση κατά 23% σε σύγκριση με το 2019. Αντίστοιχα, το Κέντρο Υγείας Κορωπίου στελεχώνεται σήμερα με 53 εργαζομένους (ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό), ενώ ήδη έχει ολοκληρωθεί η προκήρυξη για την κάλυψη ακόμα τριών θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού.



Η αναβάθμιση και ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Βάρης υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση και Ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας Μεγάρων, Βάρης, Γαλατά και Αίγινας»), συνολικού προϋπολογισμού 5.165.691,73 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).



Αντιστοίχως, η αναβάθμιση και ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Κορωπίου υλοποιείται, επίσης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση και Ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας Κορωπίου, Λαυρίου και Καπανδριτίου»), συνολικού προϋπολογισμού 5.425.173,79 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).



Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας επανέλαβε τη δέσμευσή της για τη συστηματική ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών και επενδύσεων σε υποδομές, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο ένα σύγχρονο, προσβάσιμο και ποιοτικό δημόσιο σύστημα υγείας για όλους τους πολίτες.



Εκτός από τον Άδωνι Γεωργιάδη, στα εγκαίνια παρέστησαν επίσης η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και η γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη.



Eurokinissi

Γεωργιάδης: «Θεμέλιος λίθος τα Κέντρα Υγείας»



Σε δήλωσή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε: «Τα Κέντρα Υγείας αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η αναβάθμισή τους είναι κρίσιμη για την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Τα πλήρως ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας Βάρης και Κορωπίου διαθέτουν πλέον σύγχρονες υποδομές, καινούριο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και βελτιωμένους χώρους για ασθενείς και προσωπικό. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ασφαλείς, λειτουργικές και αξιοπρεπείς συνθήκες, τόσο για τους πολίτες που εξυπηρετούνται καθημερινά όσο και για τους επαγγελματίες υγείας που επιτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο. Συνεχίζουμε με συνέπεια και σχέδιο, επενδύοντας στην υγεία των πολιτών και στο μέλλον του ΕΣΥ».

Από την πλευρά της η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, σημείωσε: «Η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποτελεί κεντρική μας προτεραιότητα και βασικό πυλώνα για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας. Τα σημερινά εγκαίνια των αναβαθμισμένων Κέντρων Υγείας Βάρης και Κορωπίου αποτελούν μια απτή απόδειξη ότι συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τα Κέντρα Υγείας, ως δομές, βασιζόμενοι στο τρίπτυχο: αναβάθμιση των υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τους, ενίσχυση των Κέντρων Υγείας με ανθρώπινο δυναμικό και περαιτέρω στήριξη των προγραμμάτων πρόληψης, όπως το "Προλαμβάνω", σε συνδυασμό με τη δράση των Κινητών Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ. Στόχος μας είναι η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη φροντίδα κοντά στην κατοικίας τους».

Όπως τόνισε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους: «Παραδίδουμε σήμερα στους πολίτες της Ανατολικής Αττικής δύο πλήρως ανακαινισμένα και λειτουργικά αναβαθμισμένα Κέντρα Υγείας, στη Βάρη και στο Κορωπί. Δύο δομές υγείας αντάξιες των αναγκών και των προσδοκιών των τοπικών κοινωνιών. Το Κέντρο Υγείας Κορωπίου, κρίσιμος πυλώνας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στελεχώνεται από 53 εργαζόμενους και μόνο το 2025 εξυπηρέτησε πάνω από 35.000 συμπολίτες μας, καλύπτοντας ουσιαστικά τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής. Αντίστοιχα, το Κέντρο Υγείας Βάρης εξυπηρετεί μια μεγάλη περιοχή και έναν δήμο που ξεπερνά τους 52.000 κατοίκους, λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ενώ το προσωπικό του έχει ενισχυθεί με 48 υγειονομικούς από 39 που υπηρετούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Η Ανατολική Αττική καταγράφει σήμερα την υψηλότερη πληθυσμιακή αύξηση σε σχέση με το υπόλοιπο λεκανοπέδιο, γεγονός που πρέπει να συνδυαστεί με την ταυτόχρονη ανάπτυξη και ενίσχυση των υποδομών της. Το ΕΣΥ που οραματιζόμαστε είναι ένα ΕΣΥ με ανεπτυγμένες υποδομές, με σύγχρονα μηχανήματα, με περισσότερο προσωπικό, με ψηφιοποιημένες λειτουργίες. Είναι το ΕΣΥ της νέας εποχής που κάθε ημέρα γίνεται πράξη και που αρχίζει να έχει έντονο αποτύπωμα και στην Ανατολική Αττική».