«Χάλασε» η Βουλή: Άδωνις - Πολάκης με χαλαρή συζήτηση και αβρότητες

«Χάλασε» η Βουλή.

Υπό την έννοια πως άπαντες περίμεναν έναν ακόμη, μεταξύ τους, γύρο στη χθεσινοβραδινή επίκαιρη ερώτηση του Παύλου Πολάκη προς τον Άδωνι Γεωργιάδη για τις ελλείψεις υγειονομικών στα Χανιά.

Και όμως.

Δεν «πλακώθηκαν» καθόλου, δεν βρίστηκαν ούτε σε μία στιγμή. Μιλάμε για πρωτοφανή αβρότητα.

«Πράγματι στο νοσοκομείο Χανίων έχουμε πρόβλημα» παραδέχθηκε ο Άδωνις και ανακοίνωσε την προκήρυξη 150 θέσεων νοσηλευτών. «Ειλικρινά χαίρομαι, αν ισχύει η προκήρυξη των 150 ατόμων», απάντησε ο Πολάκης.



Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μετά ο υπουργός Υγείας έκανε και χιούμορ με τον Πολάκη:

«Το πρόβλημα στα Χανιά δεν ήταν η επέκταση του ΤΕΠ, που από 680 τ.μ θα γίνουν 1780 τ.μ.» είπε ο Πολάκης και ο Άδωνις απάντησε: «Δε θέλω να σας πω “γκαντέμη” για τα Φιλιατρά, μην το χαλάτε τώρα με τα Χανιά. Θα είναι καταπληκτικό το έργο».

Άλαλα τα χείλη...

