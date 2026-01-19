O Άδωνις «καρφώνει» την (ανέτοιμη) Καρυστιανού

Δεν ήταν έτοιμη η Μαρία Καρυστιανού για αυτήν την ερώτηση.

Σχετικά με τις αμβλώσεις - ερώτηση που δέχθηκε από την Μίνα Καραμήτρου στο OPEN και η οποία προφανώς δεν υπήρχε στις σημειώσεις της που συχνά - πυκνά συμβουλευόταν.

Θα μου πείτε εδώ υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί που έχουν πάει σε debate εντελώς αδιάβαστοι. Οπότε, πάμε παρακάτω.

Ο υπουργός της Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης που μέχρι σήμερα είχε αποφύγει όσο λίγοι τον πειρασμό να μπει σε αντιπαράθεση με την κ. Καρυστιανού, πήγε στην πρωτοχρονιάτικη πίτα της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και με μία αποστροφή του λόγου του, πέρασε και εκείνος στην «απέναντι όχθη» με αφορμή τα όσα ακούστηκαν από τα χείλη της για τις αμβλώσεις:

«Όσοι έχουν μυαλό καταλαβαίνουν ότι να τινάξεις τη χώρα στον αέρα γιατί σου ήρθε να συζητήσεις θέματα που έχουν λυθεί στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες πάει πολύ…».