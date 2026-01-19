Καρυστιανού για αμβλώσεις: «Ως παιδίατρος διχάζομαι, να αποφασίσει η κοινωνία» - Το σχόλιο Μαρινάκη

«Σέβομαι την ελεύθερη βούληση. Είναι σημαντική και κατοχυρωμένη», ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού ερωτηθείσα για το θέμα των αμβλώσεων, σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο OPEN το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου. Ωστόσο συμπλήρωσε πως «υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτό το θέμα. Γιατί αφορά στα δικαιώματα της γυναίκας. Δικό της είναι το θέμα είναι η αλήθεια. Αλλά αφορά και στα δικαιώματα του εμβρύου κι εγώ ως παιδίατρος διχάζομαι».

Τόνισε ότι «μια γυναίκα βεβαίως μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της». «Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο πολύ ηθικό θέμα. Γι’ αυτό στη δημόσια διαβούλευση οι περισσότεροι θα έχουν μια καλύτερη άποψη ή θα είναι πιο δημοκρατικό. Διότι μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται».

Κληθείσα να δώσει διευκρινίσεις για τη θέση της είπε: «Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε μια θέση να βλέπω τα πράγματα φροντίζοντας και τη ζωή που έχει δημιουργηθεί κατανοώντας πλήρως και το δικαίωμα της γυναίκας να αποφασίσει εάν θέλει την τεκνοποίηση ή όχι».



Ενώ υποστήριξε πως «από τη στιγμή που ξεκινά να χτυπάει στους τρεις μήνες η καρδιά ενός παιδιού θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί». «Το γνωρίζω (ότι είναι νόμιμες οι αμβλώσεις). Για το ηθικό θέμα λέω».



Η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε πως «θέματα τα οποία μπορεί να αφορούν το πώς λειτουργεί η κοινωνία μας μπορούν να λύνονται με δημόσια διαβούλευση», ξεκαθαρίζοντας πως δεν αναφέρεται ειδικά στο ζήτημα των αμβλώσεων.

«Συζητήσεις που είναι λυμένες»

Τις δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις σχολίασε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης: «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούστηκε και από γιατρό. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες» δήλωσε χαρακτηριστικά.