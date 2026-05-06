Αυτοσχέδιο όρκο έδωσε δημοτικός σύμβουλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ - Έντονη αντίδραση από Άδωνι Γεωργιάδη

Με έναν δικό του, αυτοσχέδιο όρκο έγινε μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων το μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Πέτρος Κωνσταντίνου, στην τελετή ορκωμοσίας.

Ειδικότερα, ο Πέτρος Κωνσταντίνου διάβασε έναν όρκο, ο οποίος ανέφερε: «Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδηση μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης-κεφαλαίου-ΕΕ και του ιμπεριαλισμού. Για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους! Για να μπει τέλος στους πολέμους και τη γενοκτονία στη Γάζα. Για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα. Για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα. Για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από τη ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της Αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Καισαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί».

Αυτή η κίνηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σε δημοσίευσή του στο Χ έγραψε αναλυτικά:

«Αν και ο όρκος που θα έπρεπε να δώσει ήταν “δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδηση μου ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου”, ο Πέτρος Κωνσταντίνου διάβασε μια δική του εκδοχή με τον υπουργό Υγείας να κάνει λόγο για «εξοργιστικές» εικόνες και εξευτελισμό της διαδικασίας με «ανοησίες αντί για τον όρκο στο Σύνταγμα και τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας».

«Δεν έχει καμία απολύτως θέση εκεί έως ότου δώσει τον νενομισμένο όρκο» προσθέτει ο Άδωνις Γεωργιάδης.