Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη ενόψει εκλογών: «Τον Μητσοτάκη και τα μάτια μας»

Σαφές πολιτικό μήνυμα ενόψει των επόμενων εκλογών φρόντισε να στείλει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μέσα από ανάρτησή του στα social media, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα παλαιότερο τηλεοπτικό απόσπασμα.

Ειδικότερα, ο υπουργός δημοσίευσε βίντεο από εμφάνισή του το 2009 στην τότε ΝΕΤ, περίπου έναν χρόνο πριν από την είσοδο της Ελλάδας στο πρώτο μνημόνιο, όταν –όπως υποστηρίζει– είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για την πορεία της οικονομίας και τον κίνδυνο αποκλεισμού της χώρας από τις αγορές.

«Αφήστε τις υποσχέσεις, όπως πάνε τα επιτόκια σε έναν χρόνο θα είμαστε εκτός αγορών», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά τότε, σε μια περίοδο όπου κυριαρχούσαν οι εξαγγελίες παροχών και η αισιοδοξία για την οικονομία.

Στη σημερινή του ανάρτηση, ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει πως εκείνη την εποχή «περίπου γέλαγαν και με απαξίωσαν ως γραφικό», τονίζοντας ότι οι προειδοποιήσεις του αγνοήθηκαν, παρά το γεγονός ότι –όπως αναφέρει– τα γεγονότα τον δικαίωσαν με την έλευση του μνημονίου.

Συνδέοντας το τότε με το σήμερα, υποστηρίζει πως παρατηρεί αντίστοιχα φαινόμενα και στη σημερινή δημόσια συζήτηση. «Πάλι αρχίσαμε ίδια με τότε», αναφέρει, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που προκάλεσαν πρόσφατες οικονομικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης.

Με ειδική αναφορά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επισημαίνει ότι ακόμη και μετά τα μέτρα ενίσχυσης ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, εξακολουθούν να διατυπώνονται επικρίσεις πως αυτά δεν επαρκούν, κάτι που –όπως λέει– θυμίζει τη ρητορική της περιόδου πριν από την οικονομική κρίση.

Ο υπουργός Υγείας κλείνει την τοποθέτησή του με προειδοποίηση για τον κίνδυνο πολιτικής και οικονομικής αστάθειας, υπογραμμίζοντας ότι μια πιθανή ανατροπή της πορείας της χώρας δεν θα χρειαζόταν χρόνια για να συμβεί, αλλά θα μπορούσε να προκύψει μέσα σε λίγους μόνο μήνες, λέγοντας χαρακτηριστικά «τον Μητσοτάκη και τα μάτια μας».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Αναλυτικά στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει:

«Εγώ γενικά κάθε μέρα ακούω από τους αντιπάλους μου και από διάφορους εδώ μέσα τα εξ αμάξης. Όμως παρά το ύφος μου, στο οποίο πολλοί μπορούν να έχουν δόκιμες αντιρρήσεις, όσοι με παρακολουθούν στην ουσία καλώς γνωρίζουν ότι σχεδόν σε όλες μου τις προβλέψεις πέφτω μέσα. Εδώ μου έστειλαν και ανεβάζω ένα βίντεο από μια συνέντευξη μου στην Κρατική Τηλεόραση ένα χρόνο πριν το πρώτο Μνημόνιο. Οι συνδαιτημόνες μου στην εκπομπή τότε διαφωνούσαν ως προς το ποιος θα έδινε στον λαό τα περισσότερα και εγώ βγήκα μόνος μου ξαφνικά και είπα: «αφήστε τις υποσχέσεις όπως πάνε τα επιτόκια σε ένα χρόνο θα είμαστε εκτός αγορών και τότε θα αναγκαστούμε να λάβουμε πολύ επώδυνα μέτρα. Περίπου γέλαγαν και με απαξίωσαν ως γραφικό….μαντέψτε ένα χρόνο μετά ήμασταν εκτός αγορών και λάβαμε τα πιο επώδυνα μέτρα που μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Με αυτή μου την εμπειρία σας λέω σήμερα, αλίμονο αν η Χώρας μας πέσει σε πολιτική αστάθεια σε αυτόν τον περίεργο κόσμο που ζούμε. Η αντιστροφή της καλής πορείας της Οικονομίας μας δεν θα χρειαστεί χρόνια αλλά μήνες και μετά δεν μας σώζει τίποτε. Πάλι αρχίσαμε ίδια με τότε, δίνει ο @kmitsotakis 500.000.000€ και αρχίζουν τα ίδια που έλεγαν το 2008, ότι δηλ αυτά είναι ψίχουλα κλπ. Να το θυμάστε στην πορεία προς τις Εθνικές Εκλογές τον Μητσοτάκη και τα μάτια μας».