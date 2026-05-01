Πολιτικό «καρφί» Γεωργιάδη σε Ανδρουλάκη με αφορμή το κόκκινο γαρύφαλλο

Με αιχμηρή ανάρτηση ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη από την Πρωτομαγιά.

Άδωνις Γεωργιάδης/Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Παρασκευής (1/5/2026), ο Άδωνις Γεωργιάδης έστρεψε τα «πυρά» του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία ο Ανδρουλάκης κρατά κόκκινο γαρύφαλλο, συνοδεύοντάς τη με σχόλιο με σαφείς πολιτικές αιχμές.

«Είναι προφανές ότι η έλευση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό, άρχισε να έχει τις πρώτες άμεσες επιπτώσεις!», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η ανάρτηση ερμηνεύεται ως έμμεσο «καρφί» για τη στάση και τη σημειολογία που υιοθετεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε ανήμερα της Πρωτομαγιά, κατά την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στο Σκοπευτήριο Καισαριανής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε εκεί για να τιμήσει τη μνήμη των εκτελεσθέντων, κρατώντας το συμβολικό κόκκινο γαρύφαλλο, που αποτελεί παραδοσιακό σύμβολο της ημέρας.

