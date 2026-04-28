Επίσκεψη Γεωργιάδη σε Μεγαλόπολη και Τρίπολη - Νέα πτέρυγα και Ογκολογική Μονάδα στο Παναρκαδικό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανακαίνισης στο Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης, το οποίο επισκέφθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου 2026 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Παιδείας και βουλευτή Αρκαδίας Κωνσταντίνο Βλάση, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ και ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης, προχωρά με ταχείς ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουνίου. Πρόκειται για την πρώτη εκτεταμένη ανακαίνιση της μονάδας εδώ και τέσσερις δεκαετίες, με στόχο τη μετατροπή της σε ένα σύγχρονο, ενεργειακά αυτόνομο κέντρο υγείας, εξοπλισμένο με νέα συστήματα και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Ο κ. Γεωργιάδης, μετά την επιθεώρηση των εργασιών και τη συνάντηση με το προσωπικό, υπογράμμισε ότι «πρακτικά φτιάχνουμε ένα καινούργιο Κέντρο Υγείας», επισημαίνοντας παράλληλα τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Όπως ανέφερε, δεν κατέστη δυνατή η κάλυψη θέσης παιδιάτρου, ενώ υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση στο προσωπικό ασθενοφόρων, με νέες προκηρύξεις να δρομολογούνται άμεσα.

Νέα εποχή για το Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης



Η επίσκεψη συνεχίστηκε στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια», όπου τον Υπουργό υποδέχθηκε η διοικήτρια Ευδοξία Παπαγεωργίου.



Στο επίκεντρο βρέθηκε ο σχεδιασμός για την ανέγερση νέας πτέρυγας με Ογκολογικό Τμήμα, ένα έργο που χαρακτηρίζεται ως κομβικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή. Η προμελέτη προβλέπει την κατασκευή κτηρίου δύο επιπέδων, με σύγχρονη Ογκολογική Μονάδα 18 θέσεων στο ισόγειο και ανάπτυξη κλινικής 24 κλινών στον πρώτο όροφο.

Η συνολική δυναμικότητα προβλέπεται να φτάσει τις 72 κλίνες μελλοντικά, καθώς υπάρχει δυνατότητα επέκτασης με επιπλέον ορόφους. Το έργο στοχεύει στην αποσυμφόρηση του νοσοκομείου, αλλά και στη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε εξειδικευμένες ογκολογικές υπηρεσίες, σε μια περίοδο που η περιφέρεια αναζητά σταθερά σημεία ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας.



Ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε την εξέλιξη «μέρα χαράς» για την Αρκαδία και την Πελοπόννησο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα αίτημα ετών που πλέον παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης. Όπως ανέφερε, η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σε συνδυασμό με πόρους για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, ενώ θα ακολουθηθεί διαδικασία μελέτης–κατασκευής για επιτάχυνση των έργων.

Στη συνέχεια με τον κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πτωχό και τον Υφυπουργό Παιδείας και βουλευτής Αρκαδίας @KostasVlasis επισκεφθήκαμε το Παναρκαδικό Γ. Νοσοκομείο Τριπόλεως. Εκεί αποφασίσαμε να χρηματοδοτήσουμε από κοινού και με τον @npapathanasis από τον ΣΔΑΜ τη νέα πτέρυγα… pic.twitter.com/IfXE5qVT8J — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 28, 2026

«Κομβικό έργο»



Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός στάθηκε στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, τονίζοντας ότι η νέα πτέρυγα θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποφόρτιση του νοσοκομείου και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.



Όπως επεσήμανε, η πρωτοβουλία αυτή δεν αφορά μόνο την υγεία, αλλά και την ευρύτερη αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής, ενισχύοντας το αποτύπωμα της δημόσιας επένδυσης σε τοπικό επίπεδο.