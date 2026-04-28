Τρίπολη: Επενδύσεις-μαμούθ στη φαρμακοβιομηχανία - Το μήνυμα Μητσοτάκη

Σημαντικές επενδύσεις που αλλάζουν τον παραγωγικό χάρτη της Πελοποννήσου βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τρίπολη, όπου ξεναγήθηκε σε εγκαταστάσεις ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και εκπροσώπους του κλάδου.



Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη από τις εταιρείες DEMO S.A. Pharmaceutical Industry, WIN MEDICA και FARAN αναμένεται να ενισχύσουν καθοριστικά την εγχώρια παραγωγή φαρμάκων, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των αναγκών της ελληνικής αγοράς, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη νέα μονάδα της DEMO, που φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις τρεις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις παραγωγής πενικιλινούχων και ογκολογικών φαρμάκων στην Ευρώπη, ενώ το κέντρο παραγωγής της WIN MEDICA εκτιμάται ότι θα καλύπτει άνω του 70% συγκεκριμένων εγχώριων θεραπευτικών αναγκών.

Πάνω από 1.500 θέσεις εργασίας και «brain regain»



Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, υπογραμμίστηκε ότι τα τρία επενδυτικά projects θα δημιουργήσουν περισσότερες από 1.500 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και δημιουργώντας προϋποθέσεις επιστροφής εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα.



Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια εξέλιξη που πριν από λίγα χρόνια «θα έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας», τονίζοντας ότι η Τρίπολη μετατρέπεται σταδιακά σε κόμβο φαρμακοβιομηχανίας με ευρωπαϊκή διάσταση.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της αποκέντρωσης, επισημαίνοντας ότι η δυνατότητα συνδυασμού ποιοτικής ζωής στην περιφέρεια με καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας καθιστά ελκυστική τη μετατόπιση παραγωγικής δραστηριότητας εκτός μεγάλων αστικών κέντρων.

Στρατηγικός κλάδος για την οικονομία



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη φαρμακοβιομηχανία «κλάδο αιχμής», επισημαίνοντας τον ρόλο της τόσο στην κάλυψη των αναγκών των Ελλήνων ασθενών όσο και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής επάρκειας.

Αναφορά έγινε και στο επενδυτικό εργαλείο του clawback, το οποίο - όπως σημείωσε - θα συνεχίσει να αξιοποιείται για την ενίσχυση της παραγωγής και της καινοτομίας στον κλάδο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας Θεόδωρος Τρύφων υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις ενισχύουν την αυτάρκεια της χώρας, ενώ ο αντιπρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτριος Δέμος έκανε λόγο για τη δημιουργία ενός «φαρμακοβιομηχανικού hub» με ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά.

«Εικόνα από το μέλλον» η Ακαδημία Φαρμάκου



Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την πρώτη Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου στην Ελλάδα, παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη και του Υφυπουργού Κώστα Βλάσης.



Η Ακαδημία, που λειτουργεί από τον Φεβρουάριο στην Τρίπολη, αποτελεί σύμπραξη του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα και προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση και αμειβόμενη πρακτική άσκηση, με στόχο τη σύνδεση της κατάρτισης με την αγορά εργασίας.



Οι απόφοιτοι αποκτούν τίτλο επιπέδου 5 και, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του κλάδου, τουλάχιστον το 40% αναμένεται να απορροφάται άμεσα από τις φαρμακοβιομηχανίες.



Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «εικόνα από το μέλλον», επισημαίνοντας ότι η επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει βασική επιλογή για τους νέους, προσφέροντας σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.