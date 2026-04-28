Στην Αθήνα την Τετάρτη ο Εμίρης του Κατάρ - Συνάντηση με Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου

Tο ρόλο της Ελλάδος ως δύναμης σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και ως αξιόπιστου εταίρου σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τις χώρες του Κόλπου υπογραμμίζει, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η αυριανή επίσκεψη (Τετάρτη 29 Απριλίου) του Εμίρη του Κατάρ , Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, στην Αθήνα και η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα ίδια πρόσωπα υπενθυμίζουν ότι η Ελλάδα, συνομιλητής όλων των χωρών της περιοχής, καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις εναντίον των χωρών του Κόλπου και πρόσφερε στήριξη και αλληλεγγύη. Εξάλλου, κατά την επίσκεψη του Εμίρη του Κατάρ στη χώρα μας αναμένεται να συζητηθούν οι περιφερειακές εξελίξεις και οι προσπάθειες για διπλωματική λύση, καθώς και η ενίσχυση των διμερών σχέσεων με έμφαση την οικονομία και τις επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι το Qatar Investment Authority έχει ήδη δεσμευτεί να επενδύσει 1 δις ευρώ στην Ελλάδα.