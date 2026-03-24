Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ για τις εξελίξεις σε Ιράν και Λίβανο

Τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με έμφαση στο Ιράν και τον Λίβανο, συζήτησαν σε τηλεφωνική τους επικοινωνία ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Tamim bin Hamad Al Thani.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε μια επισκόπηση της κατάστασης που διαμορφώνεται στην περιοχή, εστιάζοντας στις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και την κλιμάκωση της έντασης στον Λίβανο.

Η ανάγκη για διπλωματική οδό

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της αποκλιμάκωσης και της προσφυγής στη διπλωματία ως τα μόνα εργαλεία για τη διασφάλιση της ειρήνης. Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η πρόοδος στον διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών αποτελεί προϋπόθεση για την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ η εκτόνωση της κρίσης θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, η οποία επηρεάζεται άμεσα από τις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Η επικοινωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του Έλληνα πρωθυπουργού με ηγέτες της περιοχής που διαδραματίζουν ρόλο διαμεσολαβητή, επιδιώκοντας τον συντονισμό ενεργειών για τον περιορισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή.