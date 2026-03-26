Λύση ή πρόβλημα για τον Μητσοτάκη οι «συμβουλές» για πρόωρες εκλογές;

Όπως έχει παραδεχτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης , στην πρώτη θητεία του είχε μπει στον πειρασμό να πατήσει το...κουμπί και να οδηγήσει την χώρα σε πρόωρες εκλογές. Τελικά ο πρωθυπουργός αποφάσισε τότε να κινηθεί θεσμικά και να πάει σε εκλογές “στην ώρα τους”, όπως έλεγε κάποτε ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας στο ερώτημα για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.

Η ιστορία έδειξε ότι ο Μητσοτάκης το εννοούσε, ενώ ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος, όχι, καθώς εκείνη η κυβέρνηση είχε οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές.

Τα θυμίζω αυτά, διότι για άλλη μια φορά εξελίσσεται ένα γαϊτανάκι για πρόωρη προσφυγή στην κάλπη, παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός έχει πει και ξαναπεί ότι θα πάει σε εκλογές την Άνοιξη του 2027.

Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή τη φορά, τον χορό των “συμβουλών” προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη σύρουν “φίλια” Μέσα Ενημέρωσης και άνθρωποι που, κατά καιρούς, αποτελούσαν συνομιλητές του πρωθυπουργού.

Το πλαίσιο είναι γνωστό: η τοξικότητα, οι πιέσεις, το χαρτί του αιφνιδιασμού άντε και ολίγον από δημοσκοπήσεις που φέρουν την ΝΔ, μετά από καιρό, να μπορεί να ελπίζει σε νίκη-αυτοδυναμία.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω οι “φίλοι συμβουλάτορες” του πρωθυπουργού του ζητούν να πάει σε πρόωρες εκλογές το αργότερο μετά τη ΔΕΘ, αν όχι συντομότερα, όπως μετά το Πάσχα.

Και πραγματικά αναρωτιέμαι, τι έχει να κερδίσει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν πάει σε εκλογές εδώ και τώρα;

Γιατί να...χαρίσει ένα χρόνο και κάτι δεδομένης αυτοδυναμίας, ρισκάροντας ένα εκλογικό αποτέλεσμα που ενέχει περισσότερους κινδύνους από σιγουριά, ειδικά μέσα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών αναταράξεων;

Θα λυθούν τα προβλήματα της κοινωνίας με το που θα πει ο Μητσοτάκης εκλογές; Η θα σταματήσει η τοξικότητα την επόμενη μέρα των εκλογών, αν η ΝΔ κερδίσει τις εκλογές;

Απορώ επίσης με το επιχείρημα της ανανέωσης της εντολής του ελληνικού λαού. Είχε κάποια ετικέτα με ημερομηνία λήξης η κάλπη του 2023, πλην αυτής του 2027 και δεν το γνωρίζαμε όταν ψηφίζαμε;

Αλίμονο αν η όποια κυβέρνηση, η οποία ψηφίζεται για μια τετραετία, κάθε φορά που αντιμετωπίζει δυσκολίες, να πρέπει να προσφεύγει στις κάλπες, λες και είναι ριάλιτι επιβίωσης όπου κάθε 15 μέρες γίνεται ψηφοφορία, προκειμένου παίκτες και τηλεθεατές να αποφασίσουν ποιος μένει και ποιος φεύγει.

Επειδή τα παραπάνω τα είδαμε να συμβαίνουν στο παρελθόν, τις περισσότερες φορές αυτός που επιχειρούσε να “εκβιάσει” την κοινωνία για να κερδίσει τις πρόωρες εκλογές πήγαινε τελικά σπίτι του πριν την ώρα του.

Ειλικρινά δεν γνωρίζω τι θα αποφασίσει να κάνει ο πρωθυπουργός. Αν δηλαδή αποφασίσει να “κάψει” ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά, αυτό της θεσμικής λειτουργίας και της ολοκλήρωσης των εκλογικών κύκλων, όπως εξάλλου επιβάλλει το Σύνταγμα.

Καταλαβαίνω την αγωνία κάποιων καλόπιστων - θέλω να πιστεύω - συμβουλάτορων του κ. Μητσοτάκη, που προτείνουν την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Το εντυπωσιακό είναι ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι οι ίδιοι που ζητούν να γίνουμε Ευρωπαίοι. Σε ορισμένα θέματα όμως φαίνεται πως παραμένουν βαθιά Βαλκάνιοι, για να μην πω Ανατολίτες.