Ανάρτηση Κυριάκου Μητσοτάκη: Πάνω από 41% η αύξηση στον κατώτατο μισθό από το 2019

Με μία ανάρτηση στην οποία δημοσιεύει το βίντεο της ανακοίνωσης της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ, ο πρωθυπουργός σχολίασε το μέτρο.

Από 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός θα ανέλθει στα 920 ευρώ. Είναι μια μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι. Η σωρευτική αύξηση στον κατώτατο μισθό από το 2019 ξεπερνάει το 41%. pic.twitter.com/Avd8N87evR — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 26, 2026

Πρόκειται για την 6η κατά σειρά αύξηση, 41,5% σωρευτική πρόοδος από το 2019, πάνω από 3.780 ευρώ τον χρόνο. Η νέα ενίσχυση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο μισθό, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα. Στόχος για το 2027 είναι ο μέσος μισθός να είναι στα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος στα 950 ευρώ.



Παράλληλα, στόχος είναι οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις να είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες.