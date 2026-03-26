Ξεκινά το 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Ομιλίες από Παπανδρέου και Βενιζέλο, το πρόγραμμα και τα πρόσωπα

Με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινά αύριο Παρασκευή στο κλειστό του Ταε Κβο Ντο στο Φάληρο το το 4ο Τακτικό Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαριλάου Τρικούπη, στο συνέδριο θα μιλήσουν το Σάββατο οι δύο πρώην πρόεδροί του, Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ στα θεματικά τραπέζια θα πάρουν μέρος ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης και η ανεξάρτητη βουλευτής, Αθηνά Λινού.

Την εισήγηση για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα κάνει ο Λευτέρης Καρχιμάκης, συντονιστής της Ομάδας Προγράμματος, τη διακήρυξη για την εθνική στρατηγική ο Δημήτρης Μάντζος και την πρόταση για τη λειτουργία των οργανώσεων – και τις αλλαγές στο καταστατικό ο Ηρακλής Δρούλιας, γραμματέας Οργανωτικού Σχεδιασμού.

Την Κυριακή θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για τη νέα Κεντρική επιτροπή και τα Περιφερειακά Συμβούλια





Αναλυτικά, το πρόγραμμα

Παρασκευή 27/03

12:00-18:00 Διαπίστευση συνέδρων

18:00 Έναρξη συνεδρίου

- Καλωσόρισμα Γιάννη Βαρδακαστάνη, Γραμματέα ΚΟΕΣ

-Συγκρότηση προεδρείου 4ου Τακτικού Συνεδρίου & Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

- Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής,

- Μηνύματα σοσιαλιστών ηγετών

- Χαιρετισμοί εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων

- Ομιλίες συνέδρων στην ολομέλεια

Σάββατο 28/03

09:00 – 22:00: Ομιλίες συνέδρων στην ολομέλεια

10:30 – 11:00: Εισηγήσεις

· Πρόγραμμα: Λευτέρης Καρχιμάκης, Συντονιστής Προγράμματος ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

· Λειτουργία οργανώσεων – Καταστατικό: Ηρακλής Δρούλιας, Γραμματέας Οργανωτικού Σχεδιασμού ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

· Εθνική Στρατηγική: Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής Επικρατείας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, μέλος Π.Γ. Κ.Ο.Ε.Σ.

12:30 Ομιλία Γιώργου Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου ΠΑΣΟΚ

13:00 Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου, πρώην Αντιπροέδρου Κυβέρνησης και πρώην Προέδρου ΠΑΣΟΚ

Παράλληλες Θεματικές Συζητήσεις

*Αίθουσα Προθερμαντηρίου

11:00 Συνταγματική Αναθεώρηση

Συντονιστής: Παναγιώτης Δουδωνής, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής

· Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Γραμματέας Τομέα Θεσμών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΑΠΘ

· Κακλαμάνης Χρήστος, Γραμματέας Τομέα Δικαιοσύνης ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

· Καραμπατζός Αντώνης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ

· Λιακούλη Ευαγγελία, Βουλευτής Λάρισας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Δικαιοσύνης και Θεσμών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

· Παπαδοπούλου Λίνα, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

· Παπασπύρου Νίκος, Αν. Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών

14:00 Άμυνα και Εξωτερική Πολιτική: Η Ελλάδα σε κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι. Ευρώπη, ανατολική Μεσόγειος, Βαλκάνια

Συντονιστές: Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής – Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής

Παρέμβαση: Γιώργος Πεταλωτής, Γραμματέας Τομέα Άμυνας

· Καραγιάννης Μάνος, Καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας & King College

· Κενεβέζος Κυριάκος, πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, πρώην πρέσβης

· Μανιάτης Γιάννης, Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

· Μπεγλίτης Πάνος, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πρέσβης ε.τ.

· Περράκης Στέλιος, ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου

· Φαραντούρης Νίκος, Ευρωβουλευτής

· Χρονόπουλος Δημήτρης, Πρέσβης ε.τ.

*Αίθουσα 15

10:00 Ο Ελληνισμός πέρα από τα σύνορα: Ισχυρή Ομογένεια, Ισχυρή Ελλάδα

Συντονιστής: Γιώργος Νικητιάδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Παρέμβαση: Βασίλης Βούλγαρης Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού

· Δημητρακούδη Ελεάννα, Σύμβουλος στην Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

· Παππάς Γιώργος, Πρόεδρος Ξένων Ανταποκριτών στη Γερμανία, ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Βερολίνο

· Τσιτσίνγκος Νίκος, πρώην μέλος Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού

· Φρονιμάκης Νίκος, Αν. Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού

12:00 Εργασία και Δικαιώματα στη ψηφιακή εποχή: Εκπροσώπηση, Ισότητα, Συμπερίληψη – Brain Drain

Συντονιστές: Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής – Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Παρεμβάσεις:

· Δήμας Νίκος, Γραμματέας Τομέα Εργασίας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

· Μότσιος Γιώργος, Συντονιστής Δικτύων Συνδικαλιστικού

· Μπέκου Έφη, Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

· Σαλτερή Νάντια, Γραμματέας Τομέα Ισότητας

Ενότητα 1η:

· Λινού Αθηνά, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών - Βουλευτής

· Μαλαγαρδή Αθηνά, Δικηγόρος - Μεσολαβήτρια συλλογικών διαφορών εργασίας στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.)

· Μπουλέρος Γιάννης, Πρόεδρος Εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης

Ενότητα 2η:

· Κουστένη Σταυρούλα, Αρμόδια για θέματα ισότητας γυναικών με αναπηρία, ΕΣΑμεΑ

· Μαρκογιαννάκη Όλγα, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής - μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES Women)

· Μπέκα Γεωργία, ασκούμενη δικηγόρος πρώην Αντιπρόεδρος Ένωσης Νέων Νομικών - Elsa Greece

· Φωτεινόπουλος Βασίλης, Μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων & Κοινοτήτων Σουηδίας, αν. Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

14:00 Συμπαράταξη δυνάμεων στη πορεία προς τις εκλογές

Συντονιστής: Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός

· Καρκούλια Ζωή, δημόσιος υπάλληλος

· Πανούσης Γιάννης, ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας, πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

· Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Καθηγητής Αντεγκληματικής Πολιτικής Παν. Πελοποννήσου, πρώην Υφυπουργός Παιδείας και πρ. Βουλευτής Αχαΐας

16:00 Η Κοινωνία σε πρώτη προτεραιότητα: Νέα πολιτική για Υγεία, Πρόνοια και Στέγαση

Συντονιστής: Ιωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Παρεμβάσεις:

· Θρασκιά Ράνια, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης & υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

· Μπέκου Έφη, Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Συνοχής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

· Παππάς Πέτρος, Βουλευτής Κιλκίς & υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ατόμων με Αναπηρία και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

· Φραγγίδης Γιώργος, Γραμματέας Τομέα Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

· Δερβένης Χρήστος, Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας, Καθηγητής Χειρουργικής

· Καρχιμάκης Λευτέρης, Συντονιστής Προγράμματος ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

· Μόσιαλος Ηλίας, Καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας, Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου (LSE)

· Τήνιος Πλάτων, Οικονομολόγος, Αναπ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιώς

· Τσουρός Άγις, πρώην Διευθυντής Τομέα Υγείας ΠΟΥ Ευρώπης, Εντεταλμένος Καθηγητής Παγκόσμιας Υγείας Πανεπιστήμιο Διεθνής Σύμβουλος Πολιτικής, Στρατηγικής και Διπλωματίας της Υγείας

Κυριακή 29/03

Κεντρική Αίθουσα 09:00 – 12:00 Ομιλίες συνέδρων στην Ολομέλεια

Κλείσιμο εργασιών