Δούκας: «Αδιαπραγμάτευτος στόχος μας η πρωτιά στις εκλογές για την πολιτική αλλαγή»

«Αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι η πρώτη θέση για την πολιτική αλλαγή» δηλώνει ο Χάρης Δούκας τονίζοντας πως ακόμη και σε θεαματική άνοδο του ΠΑΣΟΚ χωρίς την πρώτη θέση θα είναι ήττα.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων μιλώντας στο Mega, παρατήρησε ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται εάν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο ή τρίτο κόμμα αλλά το εάν θα κερδίσει τις εκλογές. Ξεκαθάρισε επίσης ότι ουδείς στο ΠΑΣΟΚ θέτει θέμα αρχηγού, «ειδικά τώρα», όπως είπε.

Επέμεινε επίσης στο θέμα που έχει θέσει για το καθαρό «όχι» του ΠΑΣΟΚ σε οποιαδήποτε συζήτηση περί συνεργασίας με τη ΝΔ. Θέμα το οποίο, όπως έγραψε νωρίτερα ο FLASH, συζήτησε με τον Κώστα Σκανδαλίδη σε συνάντηση που είχε μαζί του για την τελική διαμόρφωση του σχετικού κειμένου ενόψει Συνεδρίου.