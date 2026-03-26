Η καχυποψία του επίμονου Δούκα έχει απάντηση (στις δημοσκοπήσεις)

Στο αναλυτικό ρεπορτάζ του Δημήτρη Κουκλουμπέρη θα διαβάσετε για αυτήν την επιμονή που έχει ο Χάρης Δούκας με το «αντιδεξιό» ψήφισμα που θέλει να πετύχει ως θέση Συνεδρίου για την απόρριψη κάθε σκέψης περί συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Και έχει ενδιαφέρον αυτή η καχυποψία του κ. Δούκα. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος έχει πει πως δεν τίθεται κανένα θέμα συγκυβέρνησης με τον Μητσοτάκη και πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη στις εκλογές «έστω και με μία ψήφο διαφορά».

Οπότε να υποθέσουμε βάσιμα ότι ο Δήμαρχος της Αθήνας μας, δεν εμπιστεύεται τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ή θεωρεί πως σε κάθε περίπτωση το ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι πρώτο κόμμα οπότε, μοιραία, θα δεχθεί και τις ανάλογες πιέσεις την επόμενη μέρα εάν ο Μητσοτάκης δεν πετύχει αυτοδυναμία.

Αλλά όπως μου επισήμανε ένας φίλος, αγνός πασόκος από τους παλιούς με τα ζιβάγκο, ο Δούκας διαβάζει τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν πως οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ θέλουν στην πλειονότητά τους, μια κυβέρνηση μαζί με κόμματα της Αριστεράς και σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με τη ΝΔ.

Και μιλάμε για ποσοστά άνω του 50%, οπότε ο Δήμαρχος, ο οποίος οριακά χαιρετήθηκε χθες στη Μητρόπολη, με τον Πρωθυπουργό, στου λέει «εδώ είμαστε».

Βέβαια, άλλο η κάλπη και άλλο η ερώτηση από την άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής. Κάποιος θα επιβεβαιωθεί και κάποιος θα διαψευστεί από όλη αυτή την ιστορία.



