ΠΑΣΟΚ: Ζυμώσεις για το «όχι» στη ΝΔ - Η προσθήκη που ζήτησε ο Δούκας σε συνάντηση με τον Σκανδαλίδη

Οι διαβουλεύσεις στο ΠΑΣΟΚ για τον «ευαγγελισμό» της μη συγκυβέρνησης με τη ΝΔ και τη διατύπωση που θα καλύπτει και τους πιο επιφυλακτικούς και κυρίως τον Χάρη Δούκα συνεχίστηκαν και χθες ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου... Κι ως φαίνεται θα εξελιχθούν σε θρίλερ ως στο παρά ένα του συνεδρίου.

Η φράση που ζήτησε να προστεθεί ο Χάρης Δούκας

Μία ημέρα μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας όπου –όπως έγραψε ο FLASH- διαπιστώθηκε επί της αρχής κλίμα μη διαφωνίας με το σημείο 13 και την περιγραφή του «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, ο Κώστας Σκανδαλίδης είχε -σύμφωνα με πληροφορίες- συνάντηση με τον Χάρη Δούκα.

Σκοπός ήταν η αναφορά στο θέμα να γίνει πιο σαφής και καθαρή, όπως εξάλλου ζήτησε ο δήμαρχος Αθηναίων και την Τρίτη, αναμένοντας να δει το τελικό κείμενο. Η προσθήκη που φέρεται να πρότεινε ο κ. Δούκας είναι η φράση «και σε οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα», θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό κλείνει κάθε παράθυρο ως προς το ενδεχόμενο.

Υπενθυμίζεται ότι στο κείμενο της διακήρυξης που επικαλέστηκε στην εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρονται τα εξης: «Πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της ΝΔ και της πολιτικής της. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη ΝΔ σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο».

Ο κ. Δούκας ζητά λοιπόν να προστεθεί και η φράση «και σε οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα» είτε δηλαδή το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο όπως είναι ο στόχος του είτε σε άλλη σειρά (δεύτερο, τρίτο κτλ).

Στο μεταξύ, χθες συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Καταστατικού, προκειμένου να επικυρώσει τις προωθούμενες καταστατικές αλλαγές για τον ενιαίο φορέα, το συνέδριο πριν την εκλογή ηγεσίας και ορισμένα άλλα θέματα που και αυτά θα μπουν προς ψήφιση το βράδυ του Σαββάτου από το σώμα των περίπου 5000 συνέδρων.