ΠΑΣΟΚ: Προς συμβιβασμό για το «αντιδεξιό»» ψήφισμα - Τι είπαν Ανδρουλάκης, Δούκας και Διαμαντοπούλου

Πολύ κοντά σε συμφωνία κορυφής για ένα θέμα που κυριάρχησε στον προσυνεδριακό διάλογο, προκαλώντας τριβές και έντονες αντιπαραθέσεις βρίσκονται όλες οι πλευρές στο ΠΑΣΟΚ , μια ανάσα πριν την έναρξη του συνεδρίου.

Ο λόγος για το ζήτημα του αποκλεισμού της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, το οποίο τέθηκε επί τάπητος στη χθεσινοβραδινή Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ που συνεδρίασε -σε κλίμα σύμπνοιας και σύνθεσης- για περίπου τρεις ώρες στην Χαριλάου Τρικούπη.

Tι αναφέρει το επίμαχο άρθρο

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH από πηγές που συμμετείχαν στη συνεδρίαση, η διατύπωση που θα αποτυπώνεται στο σημείο 13 της διακήρυξης και θα αφορά την εθνική στρατηγική για την πολιτική αλλαγή, φαίνεται ότι κρίθηκε επαρκής, καλύπτοντας όλες τις πτέρυγες του κόμματος. Με βάση όσα έγιναν γνωστά, το επίμαχο άρθρο κάνει λόγο για μονομέτωπη αντιπαράθεση με τη συντήρηση και τη ΝΔ, η οποία αποτελεί τον πολιτικό και ιδεολογικό αντίπαλο του ΠΑΣΟΚ και προκειμένου να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή θα πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση.

Ενδεικτικά είναι τα όσα δήλωσε προς αυτή την κατεύθυνση ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγησή του, τονίζοντας ότι «πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της ΝΔ και της πολιτικής της», προσθέτοντας ότι «πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη ΝΔ σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο». Στο ίδιος μήκος κύματος δήλωσε ότι «το μήνυμα πρέπει να είναι καθαρό: Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ήττα της ΝΔ για πολιτική αλλαγή, προοδευτική διακυβέρνηση και καλύτερες ημέρες με την εφαρμογή του κυβερνητικού μας σχεδίου».

Συντάκτης του εν λόγω κειμένου είναι ο Κώστας Σκανδαλίδης , τον οποίο και ευχαρίστησε για τη συμβολή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καθώς όπως σημείωσε «το έγραψε με πολύ μεγάλη προσοχή και προσπάθεια».

Για το «όχι» του ΠΑΣΟΚ σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ ο πρώην υπουργός και νυν επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης ανέλαβε να παρουσιάσει στα μέλη του κορυφαίου οργάνου την επίμαχη διατύπωση και όπως παρατηρούσαν αρμόδιες πηγές δεν φάνηκε να προκύπτει διαφωνία αλλά θετική απόκριση από όλους τους συμμετέχοντες.

Η στάση Δούκα και Διαμαντοπούλου

Μάλιστα, ο Χάρης Δούκας, που όλο το προηγούμενο διάστημα έθετε το ζήτημα του ψηφίσματος στο συνέδριο επιτακτικά, ζήτησε από τον κ. Σκανδαλίδη να διαβάσει ξανά το σημείο και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έδειξε να μην είναι αρνητικός, αν και θα επιθυμούσε μια πιο σκληρή διατύπωση. Εξερχόμενος από την Χαριλάου Τρικούπη ο δήμαρχος Αθηναίων δεν θέλησε να προβεί σε κάποιο περαιτέρω σχόλιο, σε σχετική ερώτηση των δημοσιογράφων.

Από την πλευρά της, η Άννα Διαμαντοπούλου φέρεται να υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει αυτό να εξελιχθει στο κεντρικό θέμα του συνεδρίου, ζητώντας να μην υπάρχει ετεροπροσδιορισμός του ΠΑΣΟΚ αλλά στρατηγική με βάση τις θέσεις του.

Για το αν θα βγει «λευκός καπνός» και θα επέλθει συμβιβασμός και άρα δεν θα τεθεί θέμα ξεχωριστού ψηφίσματος στο συνέδριο, η τελική και καθαρή εικόνα θα προκύψει όταν διανεμηθεί το τελικό κείμενο της διακήρυξης, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει και πολιτική απόφαση που θα ψηφίσει το Σώμα το βράδυ του Σαββάτου.

Στη συνεδρίαση μίλησαν σχεδόν όλα τα μέλη του οργάνοι μεταξύ των οποίων οι Παύλος Γερουλάνος, Χάρης Δούκας Κώστας Τσουκαλάς, Ηρακλής Δρουλιας (για οργανωτικά θέματα), Νάντια Γιαννακοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη, Πάρις Κουκουλοπουλος, Παύλος Χρηστίδης, Ανδρέας Σπυρόπουλος κ.α., χωρίς να καταγραφεί κάποια ηχηρή ή αξιοσημείωτη αντίδραση.

Το οργανωτικό σκέλος

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν και οι οργανωτικές αλλαγές που πρόκειται να τεθούν προς ψήφιση στο πλαίσιο του νέου καταστατικού όπως η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ από πολυκομματικό φορέα σε ενιαίο κόμμα για να μπορεί να διεκδικήσει το μπόνους (όπως έγραψε χθες ο FLASH), η διεξαγωγή συνεδρίου πριν την εκλογή αρχηγού, η θεσμοθέτηση δεκατριών περιφερειακών συμβουλίων που θα εκλεγούν την Κυριακή μαζί με την Κεντρική Επιτροπή και θα αποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο που θα συνεδριάζει μια φορά το χρόνο κτλ. Όλα τα παραπάνω θα συζητηθούν και θα κλειδώσουν στη σημερινή νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Καταστατικού.