Φλωρίδης: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν θέλει να γίνει η δίκη των Τεμπών γιατί κερδοσκοπεί πολιτικά

Σε μια εφ’ όλης της ύλης παρέμβαση προχώρησε ο yπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη στάση της στη δίκη των Τεμπών, ενώ υπεραμύνθηκε των υποδομών και των ταχυτήτων της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, ο Γιώργος Φλωρίδης τοποθετήθηκε για τα δυσάρεστα γεγονότα που οδήγησαν στην αναβολή της πρώτης ακροαματικής διαδικασίας για την τραγωδία των Τεμπών. Ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι η αίθουσα που επελέγη είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα και είχε μετασκευαστεί καταλλήλως, αποδίδοντας την ένταση στη «μη σωστή χρήση» του χώρου από τους συμμετέχοντες.

Όπως ανέφερε, άνθρωποι που δεν ήταν νομικοί κατέλαβαν θέσεις που προορίζονταν για τους δικηγόρους, ενώ προανήγγειλε βελτιώσεις για την αύξηση των καθισμάτων. Σχετικά με τις αιχμές του Βασίλη Κικίλια για τις εγκαταστάσεις, ο Γιώργος Φλωρίδης σχολίασε πως πιθανώς οφείλονται σε ελλιπή γνώση των δεδομένων των νέων υποδομών.

Η μετωπική σύγκρουση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ο υπουργός Δικαιοσύνης χαρακτήρισε τη σύγκρουσή του με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ως «βαθιά πολιτική», κατηγορώντας την ότι ηγείται της προσπάθειας να μη διεξαχθεί η δίκη για λόγους πολιτικής εκμετάλλευσης. «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν θέλει να γίνει η δίκη γιατί κερδοσκοπεί πολιτικά», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι η συμπεριφορά της είναι υπονομευτική προς τους δικαστές, καταλογίζοντάς της μάλιστα το αδίκημα της βιντεοσκόπησης μέλους του δικαστηρίου.

Η ταχύτητα της Δικαιοσύνης και τα «περί συνωμοσίας»

Αναφορικά με την πορεία της υπόθεσης, ο Γιώργος Φλωρίδης υποστήριξε ότι η ελληνική Δικαιοσύνη κινήθηκε με ταχύτητα, επισημαίνοντας ότι στην Ευρώπη η εκδίκαση αντίστοιχων υποθέσεων απαιτεί συχνά μια δεκαετία. Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς για το «παράνομο φορτίο» της εμπορικής αμαξοστοιχίας, χαρακτηρίζοντάς τους ως θεωρίες συνωμοσίας που υπονόμευσαν το έργο των αρχών. Για το ζήτημα των υποκλοπών, ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και οφείλουν όλοι να σεβαστούν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Δημοσκοπήσεις και αντιπολίτευση

Σχολιάζοντας την τρέχουσα πολιτική συγκυρία και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, ο Γιώργος Φλωρίδης χαρακτήρισε την εικόνα της αντιπολίτευσης ως «αποκαρδιωτική». Τόνισε ότι είναι εμφανής η έλλειψη ηγεσίας στα κόμματα του αντιπολιτευτικού τόξου, γεγονός που αποτυπώνεται καθαρά στις μετρήσεις της κοινής γνώμης.