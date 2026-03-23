Δίκη για Τέμπη: Αγανάκτηση, οργή και σκηνές χάους για την ασφυξία στη δικαστική αίθουσα

Αποστολή στη Λάρισα: Δημήτρης Δαμιανός, Γιάννης Κέμμος, Ευγενία Γιαννακέλου

Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, ξεκίνησε μέσα σε ιδιαίτερα φορτισμένο και τεταμένο κλίμα, με την παρουσία συγγενών των θυμάτων, πολιτών και συλλογικοτήτων να δίνει από την αρχή έναν έντονα συναισθηματικό τόνο στη διαδικασία. Από νωρίς, έξω από το δικαστήριο καταγράφηκε η απαίτηση για δικαίωση, ενώ η ατμόσφαιρα παρέμενε βαριά και εντός της αίθουσας.

Η πρώτη ημέρα της δίκης ανέδειξε τόσο τις δυσκολίες της διαδικασίας όσο και ένα βαθύ αίσθημα αδικίας και δυσπιστίας που επικρατεί μεταξύ των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι - από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας - ζητούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών για την τραγωδία.



Η έναρξη της διαδικασίας σημαδεύτηκε από προβλήματα οργάνωσης και ακαταλληλότητα του χώρου, γεγονός που προκάλεσε συνεχείς διακοπές και έντονες αντιδράσεις. Συγγενείς των θυμάτων εξέφραζαν την αγανάκτησή τους για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης, τονίζοντας ότι δεν συνάδουν με τη σοβαρότητα της υπόθεσης, ενώ από την πλευρά των συνηγόρων διατυπώθηκαν αιτήματα ακόμη και για αλλαγή αίθουσας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, σημειώθηκε έντονος διάλογος μεταξύ της Μαρίας Καρυστιανού, μητέρας θύματος, και της προέδρου του δικαστηρίου. Η ίδια, εμφανώς φορτισμένη, εξέφρασε την οργή και την απογοήτευσή της για την εξέλιξη της διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι «τα λόγια είναι πολύ φτωχά» για να περιγράψουν την κατάσταση, ενώ έκανε λόγο για πλήρη απώλεια εμπιστοσύνης από την πλευρά των συγγενών.

«Μαύρη ημέρα για την ελληνική δικαιοσύνη» Ένταση, αλλεπάλληλες διακοπές και έντονες αντιδράσεις σημάδεψαν την έναρξη της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη στο Συνεδριακό Κέντρο «Γαιόπολις». Η αίθουσα αποδείχθηκε ανεπαρκής, με περίπου 1.000 άτομα να βρίσκονται σε χώρο 200 θέσεων, προκαλώντας έντονη δυσφορία στους συγγενείς των θυμάτων. Η διαδικασία διακόπηκε και θα συνεχιστεί την 1η Απριλίου 2026. Οι συγγενείς των θυμάτων επιμένουν, ζητώντας η δίκη να μεταφερθεί σε κατάλληλη αίθουσα που να ανταποκρίνεται στη σημασία και το μέγεθος της υπόθεσης.





Παράλληλα, είχε ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί αναβολή της δίκης, αλλά μια ουσιαστική και δίκαιη διαδικασία, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις και ελλείψεις στην έρευνα. Τόνισε, μάλιστα, ότι σε κρίσιμα σημεία της υπόθεσης δεν έχει υπάρξει ουσιαστική διερεύνηση, αφήνοντας αιχμές για συγκάλυψη.



Η ένταση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, με φραστικά επεισόδια, συνεχείς διακοπές και περιστατικά που αποτύπωσαν τη φόρτιση της στιγμής. Τελικά, το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία, ορίζοντας νέα συνεδρίαση σε επόμενη ημερομηνία, περιοριζόμενο προς το παρόν σε διαδικαστικά ζητήματα.

Διακοπή μέχρι την 1η Απριλίου

Για την 1η Απριλίου διεκόπη η πολύκροτη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, μετά από μια διαδικασία γεμάτη ένταση και αλλεπάλληλες διακοπές.

Λίγα λεπτά μετά τις 13:00 και μετά από ακόμη μία διακοπή, η πρόεδρος του δικαστηρίου ανέβηκε στην έδρα και ανακοίνωσε ότι το δικαστήριο αποφάσισε «την πρόοδο της δίκης μόνο για τη νομιμοποίηση των κατηγορουμένων και της πολιτικής αγωγής στην επόμενη συνεδρίαση την 1η Απριλίου 2026».

Οι συγγενείς των θυμάτων ωστόσο, συνέχισαν να διαμαρτύρονται και να ζητούν η δίκη να συνεχιστεί σε άλλη αίθουσα στην επόμενη δικάσιμο.

Ακολούθως ωστόσο, ο Θέμης Σοφός (συνήγορος Νικολάου) δήλωσε ότι: «Θέλουμε να γίνει η δίκη».

Πρόεδρος: Έχετε νομιμοποιηθεί;

Σοφός: Μάλιστα.

Κωνσταντοπούλου: Πλαγίως νομιμοποιήθηκαν! Έδωσε χαρτιά στη γραμματέα εν κρύπτω!

Αυτή την ώρα η πρόεδρος συνεχίζει τις νομιμοποιήσεις των κατηγορουμένων, με την ένταση στην αίθουσα να είναι στο «κόκκινο».

Η Μαρία Καρυστιανού ξέσπασε εκ νέου, φωνάζοντας:

«Έχετε χάσει την εμπιστοσύνη μας, δεν θέλουμε να δικάσετε εσείς».

Πρόεδρος: Ο επόμενος κατηγορούμενος έχει συνήγορο;

Κωνσταντοπούλου: Αυτό που κάνετε είναι ντροπή.

Εν μέσω απίστευτης έντασης, μία από τις τραυματίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, λιποθύμησε και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι δικαστές διέκοψαν (για ακόμη μία φορά) τη διαδικασία, εν μέσω γιουχαϊσμάτων κι ενώ η νομιμοποίηση προχώρησε μέχρι τον πέμπτο κατηγορούμενο.

Συνήγοροι καταγγέλλουν ότι, εν μέσω έντασης, έχει κρατηθεί συγγενής θύματος.

Έντονος διάλογος Καρυστιανού με την πρόεδρο

Νωρίτερα και από την ώρα της έναρξης της διαδικασίας στην πολυαναμενόμενη δίκη της Λάρισας για την τραγωδία στα Τέμπη, επικράτησε μεγάλη ένταση μέσα στη δικαστική αίθουσα, που αποδείχθηκε ακατάλληλη για να φιλοξενήσει το μεγαλύτερο δικαστικό γεγονός των τελευταίων ετών στη χώρα μας.

Μετά από αλλεπάλληλες διακοπές και αιτήματα των συνηγόρων για διακοπή ή ακόμη και για μεταφορά της δίκης σε κατάλληλο χώρο, η Μαρία Καρυστιανού κάποια στιγμή ξέσπασε.

Την ώρα που η πρόεδρος ανέφερε ότι πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία με τις νομιμοποιήσεις, οι δύο γυναίκες είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Καρυστιανού: Έχετε ξαναδικάσει υπό αυτές τις συνθήκες;

Πρόεδρος: Δεν έχει ξαναϋπάρξει τέτοια δίκη.

Καρυστιανού: Είμαστε όρθιοι από την ώρα που μπήκαμε. Δεν καταλαβαίνετε.

Πρόεδρος: Καταλαβαίνω.

Καρυστιανού: Περίμενα να σας ακούσω να πείτε για την αίθουσα στην αρχή όχι για τους δημοσιογράφους. Τα λόγια είναι πολύ φτωχά για όσα συμβαίνουν εδώ μέσα.



Πρόεδρος: Τίθενται θέματα και πρέπει να απαντήσουμε.

Δείτε τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού λίγο πριν από την έναρξη της δίκης