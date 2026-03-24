Φλωρίδης για τη δίκη των Τεμπών: «Αν κάποιος βρει στην Ευρώπη μεγαλύτερη αίθουσα, να μου πει»

Διευκρινίσεις για όσα συνέβησαν χθες, Δευτέρα 23 Μαρτίου, στη Λάρισα, στην πρώτη μέρα της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη, έδωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στον ANT1, τόνισε: «Όντως η εικόνα δεν ήταν καλή παρά το γεγονός ότι έχουμε την υποδομή. Στις δίκες αυτές είναι οι δικαστές, οι κατηγορούμενοι και οι δικηγόροι…», εξηγώντας ότι ο αριθμός των δικηγόρων ήταν μεγαλύτερος από τον αρχικά προβλεπόμενο, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στη διαδικασία των θέσεων εντός της αίθουσας.

Όπως είπε, «στις θέσεις των δικηγόρων μπήκαν και κάθισαν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι», γεγονός που οδήγησε ώστε «σχεδόν 100 δικηγόροι να μην έχουν θέσεις να καθίσουν». Υπογράμμισε ότι πρώτα πρέπει να τακτοποιούνται όσοι έχουν θεσμική ιδιότητα και στη συνέχεια οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι, σημειώνοντας πως «δεν προσέχθηκε από τους έχοντες την ευθύνη αυτό το ζήτημα».

Ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε εκτενώς στις χωροταξικές δυνατότητες του χώρου, υπογραμμίζοντας ότι η αίθουσα διαθέτει πάνω από 450 καθίσματα και είναι «η μεγαλύτερη αίθουσα στη χώρα». Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι δεν υπάρχει λόγος μεταφοράς της δίκης, αφού «η συντριπτική πλειοψηφία των συγγενών είναι από τη Θεσσαλία» και δεν είναι πρακτικό αυτοί να μετακινηθούν στην Αθήνα.

Αναφερόμενος στην παράλληλη αίθουσα παρακολούθησης, σημείωσε πως πρόκειται για χώρο 140 θέσεων με καλύτερη ακουστική, προσθέτοντας ότι «αν κάποιος μου βρει στην Ευρώπη μεγαλύτερη αίθουσα από αυτή να έρθει να μου πει».

Ο υπουργός σχολίασε και μια άλλη δικαστική διαδικασία, αναφερόμενος στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας: «Σε μια άλλη παράλληλη δίκη… η κυρία Κωνσταντοπούλου τραμπουκίζει. Βιντεοσκόπησε δικαστίνα και είναι κακούργημα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν θέλει να γίνει η δίκη και κερδοσκοπεί πολιτικά».

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι «η ελληνική Πολιτεία κατασκεύασε εκεί το μεγαλύτερο χώρο που διαθέτει η Ελλάδα για να διεξαχθεί η δίκη».

Τέλος, απαντώντας σε αναφορές ότι αναβόσβηναν τα φώτα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο υπουργός κατήγγειλε ότι «κάποιοι από όλους αυτούς πήγαιναν και κατέβαζαν τους διακόπτες, θα δούμε να τους εντοπίσει η Αστυνομία».