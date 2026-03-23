Δίκη Τέμπη: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας «φορτώνει» ευθύνες για το χάος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εξέφρασε έντονα τη δυσαρέσκειά της για τις συνθήκες που επικράτησαν κατά την έναρξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.

Σε ανακοίνωσή της, υπογραμμίζει ότι η αίθουσα διεξαγωγής της δίκης κατασκευάστηκε βάσει εγκεκριμένων μελετών και σχεδίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού.



Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διευκρινίζει ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα στον σχεδιασμό ή στον καθορισμό της χωρητικότητας και των λειτουργικών προδιαγραφών της αίθουσας.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων, μεταξύ των οποίων δικηγόροι, διάδικοι και κοινό, θα έπρεπε να είχε ληφθεί υπόψη από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα οποία φέρουν τη θεσμική ευθύνη για την εξασφάλιση επαρκών και κατάλληλων συνθηκών διεξαγωγής της δίκης.



Με την παρέμβασή της, η Περιφέρεια Θεσσαλίας τονίζει την ανάγκη για σαφή διάκριση αρμοδιοτήτων και υπενθυμίζει ότι η διασφάλιση των συνθηκών διεξαγωγής της δίκης ήταν αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, ξεκίνησε σήμερα μέσα σε ιδιαίτερα φορτισμένο και τεταμένο κλίμα, με την παρουσία συγγενών των θυμάτων, πολιτών και συλλογικοτήτων να δίνει από την αρχή έναν έντονα συναισθηματικό τόνο στη διαδικασία. Από νωρίς, έξω από το δικαστήριο καταγράφηκε η απαίτηση για δικαίωση, ενώ η ατμόσφαιρα παρέμενε βαριά και εντός της αίθουσας.

Ένταση στη δίκη των Τεμπών pic.twitter.com/EmInyNZEcQ — Flash.gr (@flashgrofficial) March 23, 2026





Η έναρξη της διαδικασίας σημαδεύτηκε από προβλήματα οργάνωσης και ακαταλληλότητα του χώρου, γεγονός που προκάλεσε συνεχείς διακοπές και έντονες αντιδράσεις. Συγγενείς των θυμάτων εξέφραζαν την αγανάκτησή τους για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης, τονίζοντας ότι δεν συνάδουν με τη σοβαρότητα της υπόθεσης, ενώ από την πλευρά των συνηγόρων διατυπώθηκαν αιτήματα ακόμη και για αλλαγή αίθουσας.